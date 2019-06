Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vonat környezetbarátabb a repülőnél, de időben, pénzben és utazásszervezésben lenne még mit behoznia.","shortLead":"A vonat környezetbarátabb a repülőnél, de időben, pénzben és utazásszervezésben lenne még mit behoznia.","id":"20190607_repulo_vs_vasut_kornyezetszennyezes_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00f2bdb-8532-42f2-b423-ab7d830fd542","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_repulo_vs_vasut_kornyezetszennyezes_utazas","timestamp":"2019. június. 07. 06:03","title":"Tényleg jobb lenne elfelejteni a repülőket, és vonattal menni mindenhova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer már ettől idegbajt kapott Szijjártó Péter, mégis megtörténik.","shortLead":"Egyszer már ettől idegbajt kapott Szijjártó Péter, mégis megtörténik.","id":"20190608_200_millioval_szall_be_az_amerikai_kulugy_a_keleteuropai_fuggetlen_sajtoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16bacae-62ee-41a2-9d81-63961bb0553d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_200_millioval_szall_be_az_amerikai_kulugy_a_keleteuropai_fuggetlen_sajtoba","timestamp":"2019. június. 08. 09:07","title":"200 millióval száll be az amerikai külügy a kelet-európai független sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","shortLead":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","id":"20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b986bfd-e0fd-419d-bdfe-2f4a5d5f2b58","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","timestamp":"2019. június. 08. 12:33","title":"Leégett egy asztalosüzem Pomázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7699f-a29d-41f8-a14e-d7f815700cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók fele olvasgatja az összetevőket és E-számokat soroló címkét, de csak a felük hiszi is el, amit ott lát. Egy online felmérés azt is megnézte, hentesnél, zöldségesnél vagy szuper-, hipermarketben vesszük-e inkább meg a húst, zöldséget, gyümölcsöt.\r

