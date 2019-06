Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b7264d9-bbeb-4297-80e1-c71887fc680b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter röviddel kilenc óra után látogatta meg a roncs kiemelését végző szakembereket.","shortLead":"A belügyminiszter röviddel kilenc óra után látogatta meg a roncs kiemelését végző szakembereket.","id":"20190611_pinter_sandor_belugyminiszter_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7264d9-bbeb-4297-80e1-c71887fc680b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059d36a-66dd-4cab-af71-fc59ff2ed22d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_pinter_sandor_belugyminiszter_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 09:21","title":"Pintér Sándor hajón érkezett a Hableányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"40 éves a HVG hetilap. 