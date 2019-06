Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja a környezetet.","shortLead":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja...","id":"20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d98ad94-415a-4cb6-aa3f-edfedd5b88e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","timestamp":"2019. június. 18. 16:03","title":"Még ez a delfin is jobban vigyáz a környezetre, mint a legtöbb ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fb1725-1dd8-45a8-8183-cd9519c8c03e","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az Európai Unió jövőre életbe lépő új emissziókorlátozása teljesen átalakítja az európai autóüzletet, így 2020-tól szűkebb kínálat és drágulás jöhet – mondta el interjúnkban Szamosi Viktor, a Ford Magyarország ügyvezetője.","shortLead":"Az Európai Unió jövőre életbe lépő új emissziókorlátozása teljesen átalakítja az európai autóüzletet, így 2020-tól...","id":"fordmagyarorszag_20190619_Januartol_uj_idoszamitas_indul_az_autopiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fb1725-1dd8-45a8-8183-cd9519c8c03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1dc6ad-9673-4e56-9749-b62b02e9c217","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190619_Januartol_uj_idoszamitas_indul_az_autopiacon","timestamp":"2019. június. 19. 07:30","title":"Januártól új időszámítás indul az autópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak az ember halála után harminc évvel törölhetik.","shortLead":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak...","id":"20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7586694-54e6-4d1c-a760-34c10a9561be","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","timestamp":"2019. június. 18. 17:29","title":"A halál után még 30 évig őrizné az állam az egészségbiztosítási adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő célzatú testi fenyítését. 