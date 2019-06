Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","shortLead":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","id":"20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d433ca8-d3a5-4c7b-b365-fd733049ac60","keywords":null,"link":"/sport/20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","timestamp":"2019. június. 19. 21:03","title":"Megvan a Milan új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","shortLead":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","id":"20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397c0d5-2180-4258-a757-9d5db4ee6910","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. június. 20. 11:39","title":"Hatvanhárom éves csapadékrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b88b26-d39a-4486-8581-a6822c6ffd07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Középen elhelyezett 6 hengeres szívómotorral, alacsony tömeggel és nagy leszorítóerővel támad a kanyarvadászatra kihegyezett 718 GT4.","shortLead":"Középen elhelyezett 6 hengeres szívómotorral, alacsony tömeggel és nagy leszorítóerővel támad a kanyarvadászatra...","id":"20190619_ime_a_legujabb_es_a_valaha_keszult_talan_legelvezetesebb_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1b88b26-d39a-4486-8581-a6822c6ffd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49afe30-82b9-46de-ba62-5d86ce0b68da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_ime_a_legujabb_es_a_valaha_keszult_talan_legelvezetesebb_porsche","timestamp":"2019. június. 19. 13:21","title":"Íme a legújabb és a valaha készült talán legélvezetesebb Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","shortLead":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","id":"20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b0834f-64cb-44b3-94c2-3c55aab25613","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","timestamp":"2019. június. 21. 11:05","title":"Az Obama család a Clooney családdal találkozik, ezért egy egész olasz kisvárost lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú távon kevesebb lesz a trafik.","shortLead":"Hosszú távon kevesebb lesz a trafik.","id":"20190621_Lazar_szigoritana_a_dohanytorvenyt_lesz_zsepi_a_trafikban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d245b2a-e907-452e-ae07-75d9620f4b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Lazar_szigoritana_a_dohanytorvenyt_lesz_zsepi_a_trafikban","timestamp":"2019. június. 21. 11:29","title":"Lázár szigorítaná a dohánytörvényt, lesz zsepi a trafikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni a realitással. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni...","id":"20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c2ae7-477d-4fcd-b9a4-6f46c8ea9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","timestamp":"2019. június. 20. 10:45","title":"Orbán fogadást adott, és dalra fakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kínából ki, Magyarországra be – a világ legnagyobb kerékpárgyártója így reagál a Washington és Peking közötti kereskedelmi háborúra.","shortLead":"Kínából ki, Magyarországra be – a világ legnagyobb kerékpárgyártója így reagál a Washington és Peking közötti...","id":"20190620_giant_manufacturing_gyarepites_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581753be-8494-4391-b3d7-c14ff36be173","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_giant_manufacturing_gyarepites_magyarorszag","timestamp":"2019. június. 20. 06:15","title":"Köszi, Trump: Magyarországon építhet gyárat a világ legnagyobb kerékpárgyártója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két éve így működik az intézmény, és ez sokak válláról leveszi a terhet. ","shortLead":"Két éve így működik az intézmény, és ez sokak válláról leveszi a terhet. ","id":"20190620_Pomaz_iskola_hianyzas_szuloi_orvosi_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6e9be-8ac6-4fd4-97e5-aa71abea629b","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Pomaz_iskola_hianyzas_szuloi_orvosi_igazolas","timestamp":"2019. június. 20. 14:17","title":"Egy pomázi iskolában 15 napot is igazolhat a szülő, és tökéletesen működik a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]