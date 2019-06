Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380a1fc8-1bb2-47b5-827c-e54ad4cc9397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány CEU-ellenes lépéseinek ügyét csak ősszel kezdi el tárgyalni az EU bírósága. ","shortLead":"A kormány CEU-ellenes lépéseinek ügyét csak ősszel kezdi el tárgyalni az EU bírósága. ","id":"20190625_Ket_eve_huzodik_iden_sem_lesz_itelet_a_CEUrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380a1fc8-1bb2-47b5-827c-e54ad4cc9397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673cfd39-4c69-4e90-a8d5-d6d612be050d","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Ket_eve_huzodik_iden_sem_lesz_itelet_a_CEUrol","timestamp":"2019. június. 25. 09:52","title":"Két éve húzódik, idén sem lesz ítélet a CEU-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7 legfőbb riválisa első körben egyetlen gázolajos motorral rendelhető. És akár a nagycsaládos állami támogatást is igénybe lehet rá venni.","shortLead":"A BMW X7 legfőbb riválisa első körben egyetlen gázolajos motorral rendelhető. És akár a nagycsaládos állami támogatást...","id":"20190625_itthon_is_bearaztak_az_uj_7_uleses_mercedest_a_gigantikus_glst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70c431c-e511-4f6a-92cb-6b5248a04576","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_itthon_is_bearaztak_az_uj_7_uleses_mercedest_a_gigantikus_glst","timestamp":"2019. június. 25. 13:21","title":"Itthon is beárazták az új 7 üléses Mercedest, a gigantikus GLS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ősszel érkezik az iOS 13, és ezúttal az Apple nem vádolható majd azzal, hogy újabbra cseréltetné a régebbi iPhone-okat. Érkezik ugyanis egy olyan funkció, amelynek köszönhetően tovább lehet majd az iPhone-okat használni.","shortLead":"Hivatalosan ősszel érkezik az iOS 13, és ezúttal az Apple nem vádolható majd azzal, hogy újabbra cseréltetné a régebbi...","id":"20190625_ios13_optimalizalt_akkumulatortoltes_funkcio_kimeli_az_akkumulatort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae322d28-2ec9-48c1-9210-8aec0a3b9497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_ios13_optimalizalt_akkumulatortoltes_funkcio_kimeli_az_akkumulatort","timestamp":"2019. június. 25. 12:03","title":"Hosszabb ideig szeretné használni az iPhone-ját? Akkor mindenképp töltse majd le az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés, a földrajzi középpont egész máshol van.","shortLead":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés...","id":"20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f76585-bccb-47c5-9293-09fdcef53972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","timestamp":"2019. június. 25. 16:03","title":"Tévedésben élnek a magyarok, máshol van az ország közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik, a szerencsétlen sorsú halat egyszerűen lehúzták a WC-n, a csatornákon át pedig a folyóba került.","shortLead":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik...","id":"20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ebab5e-3f88-4430-8a3e-7e3b59192bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","timestamp":"2019. június. 25. 21:03","title":"Akkora aranyhalat fogtak ki Amerikában, amekkorát még talán nem is látott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra hozott írás a múzeum szerint Albert Einstein első munkája, amelyet a Nobel-díj átvétele után megfogalmazott. Ebben a fizikus az akkor még vitatottnak tartott általános relativitáselméletét védte meg.



","shortLead":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra...","id":"20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c7741-0431-4273-b35d-a58c493d4886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","timestamp":"2019. június. 24. 14:33","title":"Ez az első Einstein-kézirat, amit akkor írt, mikor még nem mindenki hitt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b87c5a-c8ad-4f15-8df6-f4866ab5f706","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Büntetést is kaptak az eredeti \"restaurátorok\". ","shortLead":"Büntetést is kaptak az eredeti \"restaurátorok\". ","id":"20190625_Sikerult_kijavitani_a_korhintasra_restauralt_spanyol_Szent_Gyorgyszobrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b87c5a-c8ad-4f15-8df6-f4866ab5f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9369fafa-f833-462f-8ef7-8fb0c8c660e7","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Sikerult_kijavitani_a_korhintasra_restauralt_spanyol_Szent_Gyorgyszobrot","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Sikerült kijavítani a körhintásra restaurált spanyol Szent György-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c665823d-2775-413e-87d6-2d1b4fcd9d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót kötnek rá. A kislány azonban kitalálta, hogyan tehetné kevésbé félelmetessé helyzetét, miközben ötletével kortársain is segít.","shortLead":"A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót...","id":"20190625_korhaz_tu_infuzio_meddi_teddy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c665823d-2775-413e-87d6-2d1b4fcd9d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e792105-b9a4-4e76-8779-7aa91286805d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_korhaz_tu_infuzio_meddi_teddy","timestamp":"2019. június. 25. 09:03","title":"Egyszerűen zseniális, hogyan oldotta meg egy tizenéves kislány, hogy a gyerekek ne féljenek a kórháztól és a tűtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]