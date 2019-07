Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian, a The New York Times és a Süddeutsche Zeitung közös vizsgálata arra derített fényt, hogy a kínai hatóság \"problémás\" tartalmakat akar keresni az ország nyugati felén belépők mobilján.","shortLead":"A The Guardian, a The New York Times és a Süddeutsche Zeitung közös vizsgálata arra derített fényt, hogy a kínai...","id":"20190702_kina_megfigyeles_kemkedo_applikacio_digitalis_diktatura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206b63d-b205-4e97-9e1c-e7a7d3b71965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_kina_megfigyeles_kemkedo_applikacio_digitalis_diktatura","timestamp":"2019. július. 02. 20:03","title":"Pörög a megfigyelés: kémkedő alkalmazást telepítettek a turisták telefonjára a kínai határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ÉVOSZ szerint a munkaerőhiány a legfontosabb oka, hogy csúszik az új építésű lakások átadása. ","shortLead":"Az ÉVOSZ szerint a munkaerőhiány a legfontosabb oka, hogy csúszik az új építésű lakások átadása. ","id":"20190702_Nem_keszulnek_el_idore_az_uj_lakasok_mert_nincs_eleg_szakmunkas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0223b185-5ee0-418c-90a3-9c376df0ce1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Nem_keszulnek_el_idore_az_uj_lakasok_mert_nincs_eleg_szakmunkas","timestamp":"2019. július. 02. 10:47","title":"Nem készülnek el időre az új lakások, mert nincs elég szakmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74512d0e-f935-424b-8d9a-36304f1ffa0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddigi alelnöke foglalhatja el az MNB-alelnökké választott Patai Mihály helyét a Bankszövetségben.","shortLead":"Eddigi alelnöke foglalhatja el az MNB-alelnökké választott Patai Mihály helyét a Bankszövetségben.","id":"20190701_Bankszovetseg_kinevezes_Patai_Mihaly_Becsei_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74512d0e-f935-424b-8d9a-36304f1ffa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f520d92-80b4-4325-82dd-ce97b781363e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Bankszovetseg_kinevezes_Patai_Mihaly_Becsei_Andras","timestamp":"2019. július. 01. 16:55","title":"Megvan Patai utódja a Bankszövetség élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","id":"20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62618d97-a1cc-4374-ad03-f6b919c6bd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 02. 13:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Számos fontos adózási változás lépett életbe július elsejével.","shortLead":"Számos fontos adózási változás lépett életbe július elsejével.","id":"20190701_Kisebb_szochot_kedvezobb_katat_hozott_a_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9eda6a-98ab-41e3-8461-7c5f84fb8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Kisebb_szochot_kedvezobb_katat_hozott_a_julius","timestamp":"2019. július. 01. 20:05","title":"Kisebb szochót, kedvezőbb katát, nulla reklámadót hozott a július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés nincs, a lényeg, hogy az ötlet illeszkedjen a gyártó okoseszközeihez.","shortLead":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés...","id":"20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b4212-275f-4a26-9449-0f1409647267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","timestamp":"2019. július. 02. 09:03","title":"Fizetni is hajlandó a Samsung, ha van egy jó ötlete – és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929d3acd-13ec-4e34-ab44-950c90715b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám az emlékezetes pillanat.","shortLead":"Ez ám az emlékezetes pillanat.","id":"20190702_Hugh_Jackman_lesetalt_a_szinpadrol_es_segitett_egy_rajongojanak_a_lanykeresben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929d3acd-13ec-4e34-ab44-950c90715b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3999b54-9729-46dd-bd14-85fbffc65613","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Hugh_Jackman_lesetalt_a_szinpadrol_es_segitett_egy_rajongojanak_a_lanykeresben","timestamp":"2019. július. 02. 10:17","title":"Hugh Jackman lesétált a színpadról, és segített egy rajongójának a lánykérésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hibás döntés volt a bíróság szerint, hogy a lehallgatási anyagokat nem engedték bizonyítékként felhasználni.","shortLead":"Hibás döntés volt a bíróság szerint, hogy a lehallgatási anyagokat nem engedték bizonyítékként felhasználni.","id":"20190702_Ujra_kell_targyalni_Kiss_Szilard_vesztegetesi_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614d2af9-645d-4e62-997f-d47f38526100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujra_kell_targyalni_Kiss_Szilard_vesztegetesi_ugyet","timestamp":"2019. július. 02. 18:39","title":"Újra kell tárgyalni Kiss Szilárd vesztegetési ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]