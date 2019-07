Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás céljából fordult a testülethez.","shortLead":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás...","id":"20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0179530a-b09e-4684-8348-f04fbfad55fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","timestamp":"2019. július. 04. 12:05","title":"Vizsgálja a Kúria a Sigyn kapitányának óvadékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január elejétől június végéig 15 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása az előző év azonos időszakához képest - közölte a BDEW energiaipari szövetség.","shortLead":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január...","id":"20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae17b5fe-2642-4828-83e0-dfea87cae0b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 04. 12:00","title":"Rekordot döntöttek a megújulók Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","shortLead":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","id":"20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da990b-5d29-4594-8d4d-00f89a05e48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","timestamp":"2019. július. 04. 13:21","title":"620 lóerősre vadították az új 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e925ee8-ee13-4ffb-977a-01f2dfe154f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat ellene. Az ügyészség szerint a férfi horrorfilmbe illő bűncselekményt követett el.","shortLead":"Most emeltek vádat ellene. Az ügyészség szerint a férfi horrorfilmbe illő bűncselekményt követett el.","id":"20190704_balta_tamadas_feleseg_vademeles_tarnabod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e925ee8-ee13-4ffb-977a-01f2dfe154f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5dc496-0c3e-40dd-8325-f3654b2db4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_balta_tamadas_feleseg_vademeles_tarnabod","timestamp":"2019. július. 04. 09:17","title":"Baltával támadt alvó feleségére egy tarnabodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami az egyetlen bankautomata volt a településen. Helyette egyelőre a „Takarék-busz” megy majd Hortobágyra hetente egyszer.","shortLead":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami...","id":"20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce62073-a622-4eb2-ac60-76c21e515de0","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","timestamp":"2019. július. 04. 10:44","title":"Leszerelték Hortobágy egyetlen bankautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1158735f-200e-497a-a8c1-9e73dd6b7d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napot töltött csak a rendőrökkel.","shortLead":"Egy napot töltött csak a rendőrökkel.","id":"20190703_Megszokott_egy_fogoly_a_letartoztatasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1158735f-200e-497a-a8c1-9e73dd6b7d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ddb4c6-de66-4612-ac16-d25519954118","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Megszokott_egy_fogoly_a_letartoztatasa_utan","timestamp":"2019. július. 03. 16:30","title":"Megszökött egy fogoly a letartóztatása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c2818-b213-4fda-8655-9a782b8faa61","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tankönyvi példája volt a 94 évesen elhunyt Lee Iacocca annak, hogyan nézett ki az amerikai siker a XX. században. A munkatársai sokszor utálták a keménysége miatt, de a hatékonyság kereséséhez és a marketinghez úgy értett, mint kevesen.","shortLead":"A tankönyvi példája volt a 94 évesen elhunyt Lee Iacocca annak, hogyan nézett ki az amerikai siker a XX. században...","id":"20190703_Lee_Iacocca_auto_ford_chrysler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c45c2818-b213-4fda-8655-9a782b8faa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b3ce3-b202-47a6-aa2e-410a115f5ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Lee_Iacocca_auto_ford_chrysler","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"Lee Iacocca: Mindegy, mennyi pénzed van, sosem elég!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]