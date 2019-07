Az idén 60 éves Curro Ulzurrun neve jól ismert a kortárs képzőművészeti világban. Minimalista alkotásaival számos kiállítás résztvevője volt, szerepelt spanyol, japán és mexikói galériákban. Mellesleg egyetemi docensként is említésre méltó.

De mindez már egy előző életében történt.. Három évvel ezelőtt úgymond hátat fordított a világnak, művészetének és az egyetemi katedrának. Megvalósította gyermekkori álmát, létrehozta saját csirkefarmját. Erősen motiválta ebben, hogy mindig is imádta a tojásrántottát. Persze nem kimondottan a szupermarketek mélyalmosaiból, azok kifejezetten nem jöttek be neki. Ezért szobrászként is a műterme udvarán tartott vagy két tucat tyúkot, hogy a saját tojásaiból sütögethesse a rántottát. A castellana negra és castellana codorniz tyúkoknak nemcsak ő, hanem a barátai is örültek, mivel rendszeresen ellátta őket tojásokkal.

© El País

Curro Ulzurrun manapság egy jelentősebb tojáshozamú vállalkozás, a Cobardes y Gallinas élén áll, Paredes de Escalonában (Toledo tartomány) a tanyáján él szárnyasaival együtt. A Madridtól mindösszesen 99 km távolságra levő, mintegy 150 lakosú településen 56 fajtából 2 000 tyúkját teljesen szabad körülmények között tartja és az idénynek megfelelően zöld csemegékkel kényezteti őket. Innen a naponta legalább 600 db tojást gyűjt be. A szobrász annyira kedvet kapott új életéhez, hogy a gazdaságosság érdekében egy másik farmot is létrehozott Guadalajarában, ahonnan már átlagosan 2 000 körüli tojás kerül ki naponta a tojók alól. Természetesen mindez már rég túlnőtt az ő napi tojásadagján, ökotojásai keresettek a jól menő éttermek, pékségek és magánügyfelei körében.

© El País

Ulzurrun különösen az őshonos tyúkfajtákra fordít nagy figyelmet. A katalán flor de almendro apró tojásaira esküsznek olyan neves éttermek séfjei, mint Rodrigo de la Calle az Invernaderótól, Ricardo Sanz a Kabukitól vagy Juanjo López a La Tasquita de Enfrentétől.