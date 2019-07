Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy szerb ortodox pap fegyvereket adott el a bosnyák-horvát alvilágnak
Raktáraiban robbanószert, aknát, lőszereket foglalt le a rendőrség.

\r

","shortLead":"Raktáraiban robbanószert, aknát, lőszereket foglalt le a rendőrség.\r

\r

Deutsch Tamás lehet a korrupciós ügyeket vizsgáló uniós bizottság alelnöke
A Népszava úgy tudja, a korrupciós ügyeket vizsgáló bizottság egyik alelnökének Deutsch Tamást, míg a jogállamisági ügyekkel foglalkozó alapjogi bizottság egyik alelnökének Hidvéghi Balázst jelölték. Elárulta a demokráciát? Orbán éppenséggel érvényt szerzett a magyarok akaratának
Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok szavazatát, és a csúcsjelöltek helyett egy saját bizottsági elnököt varázsolni a brüsszeli bürokrácia élére. A helyzet az, hogy a Tanács valóban felrúgta a népfelség elvét, de Orbán Viktornak ehhez volt demokratikus felhatalmazása. Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra
A Balatonhoz 33 milliárd forint jut. Jön a Ford szupersportkocsija, ami nem mehet az utcára
1,2 millió dollár lesz az ára.

\r

M. Richárd elismerte: gyorsított a Dózsa György úti karambol előtt
A baleset utáni tanúkénti kihallgatásán még azt mondta, hogy lassított az ütközés előtt, de friss vallomása szerint azóta átgondolta a történteket.

Légpuskával lőttek kutyára Szekszárd belvárosában
Az állat csak megsebesült, de nem sokon múlt, hogy nem lett halálos a lövés, hangzott el az RTL Klub Híradójában. Ember is megsérülhetett volna.