[{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra áll és alig jár iskolába. A diáklány ügyvédje szerint a dupla pernyertesség után következő lépésként sérelemdíjat kérnek a karaktergyilkossággal próbálkozó lapoktól, mivel több kormányközeli lap megint szinkronban indított támadást, ez összességében milliós összeg is lehet.","shortLead":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra...","id":"20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc095f7-61ed-4101-a397-b5c08b996778","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","timestamp":"2019. július. 15. 07:00","title":"Milliós sérelemdíjért perel Nagy Blanka, miután az Origót is legyőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","shortLead":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","id":"20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a19b18e-ee14-4238-90c8-6891f686b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","timestamp":"2019. július. 15. 10:25","title":"Nagyon büdös van a székesfehérvári bánya környékén, ahol a horvát szennyvíziszapot tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem inkább azért, ahogyan el lehet olvasni.","shortLead":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem...","id":"20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd270f-6c79-49b9-b7a4-76ae8218f3b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 14. 11:03","title":"Különleges Stranger Things-reklám jelent meg a New York Times-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időt vesz igénybe a Boeing 737 MAX modelljének javítása, így a gép őszre tervezett visszatérése több mint valószínű, hogy csúszik.","shortLead":"Több időt vesz igénybe a Boeing 737 MAX modelljének javítása, így a gép őszre tervezett visszatérése több mint...","id":"20190715_american_airlines_legitarsasg_boeing_737_max_szoftverhiba_lezuhant_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dbbd3-1a7d-4a2a-bcb8-1ccff1a10c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_american_airlines_legitarsasg_boeing_737_max_szoftverhiba_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. július. 15. 08:33","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy idén már nem szállnak fel újra a Boeing 737 MAX gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef898005-4d22-44a6-bb31-58f296679344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég félreismerhetetlen mozdulatokat rögzített a kamera. ","shortLead":"Elég félreismerhetetlen mozdulatokat rögzített a kamera. ","id":"20190715_Terfigyelo_kameraval_szurtak_ki_a_rendorok_a_drogozo_fiatalokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef898005-4d22-44a6-bb31-58f296679344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8437415-ca57-42c2-ab94-8b37b6e77bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Terfigyelo_kameraval_szurtak_ki_a_rendorok_a_drogozo_fiatalokat","timestamp":"2019. július. 15. 10:43","title":"Térfigyelő kamerával szúrták ki a rendőrök a drogozó fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai légierő szerint nem kellene.","shortLead":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai...","id":"20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537ab02-303f-47c4-9cd1-c3387fd2d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Fontos dologra figyelmezteti az amerikai légierő az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","shortLead":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","id":"20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8e407-6877-4e59-8c9a-883dc8b843c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","timestamp":"2019. július. 13. 12:24","title":"Óriási bírság néz ki a Facebooknak, de meg se rezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen összekötni. Hamarosan kiderül, hol járnak a projektben.","shortLead":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen...","id":"20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8329a3-ea94-40fc-b82a-1e5fe26fedfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","timestamp":"2019. július. 15. 10:33","title":"Nagy bejelentésre készül holnap Elon Musk, az egész világot megváltoztathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]