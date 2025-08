Így fog Putyin beavatkozni a magyar választásba - Takácsy Dorka és Németh András a Fülkében

Listen to this episode from HVG podcastok on Spotify. Oroszország az utóbbi években egy sor olyan ország választásába is beavatkozott, amelyek jóval kevésbé voltak fontosak számukra, mint Magyarország. Magyarország fontos, Orbán Viktor fontos – vagyis össztűz jöhet. Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Németh Andrással, a HVG korábbi moszkvai tudósítójával Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.