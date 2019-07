Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ead45e3-4e78-4c8b-a8ad-dfdeab9bf312","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevin Smith nem tudja elengedni a klasszikus párost, pedig már jót tenne nekik.","shortLead":"Kevin Smith nem tudja elengedni a klasszikus párost, pedig már jót tenne nekik.","id":"20190719_A_kilencvenes_evek_elomaszott_a_sirbol_es_jon_vele_Jay_es_Nema_Bob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ead45e3-4e78-4c8b-a8ad-dfdeab9bf312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07ce33-0026-44ba-ab62-cafbecb8627e","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_A_kilencvenes_evek_elomaszott_a_sirbol_es_jon_vele_Jay_es_Nema_Bob","timestamp":"2019. július. 19. 15:11","title":"A kilencvenes évek előmászott, és jön vele Jay és Néma Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki a legnépszerűbb címkék!","shortLead":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki...","id":"20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780fe604-3918-4360-a016-f4637bf681b8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","timestamp":"2019. július. 18. 14:15","title":"Honnan erednek az egyes generációk nevei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"950 euróra büntettek két németet, mert a Rialto híd lábánál főztek maguknak egy kávét.","shortLead":"950 euróra büntettek két németet, mert a Rialto híd lábánál főztek maguknak egy kávét.","id":"20190720_Ket_turista_kavet_fozott_Velenceben_nem_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4d3acf-f61e-464e-be63-62f39a8ac897","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Ket_turista_kavet_fozott_Velenceben_nem_kellett_volna","timestamp":"2019. július. 20. 08:52","title":"Két turista kávét főzött Velencében, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","shortLead":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","id":"20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a400b8-5afb-4082-abdf-aa96afd4c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","timestamp":"2019. július. 18. 15:49","title":"Az Európai Bizottság szóvivőjét jelölik az Európai Bizottságba a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4600ae7f-f4a4-4ca9-a94e-27698ccfef50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már dolgoznak rajta.","shortLead":"Már dolgoznak rajta.","id":"20190719_Autopalyalehajto_epul_Meszaros_Lorinc_palackozouzemehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4600ae7f-f4a4-4ca9-a94e-27698ccfef50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5306ee-2fdf-4471-9512-03e49918e3b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_Autopalyalehajto_epul_Meszaros_Lorinc_palackozouzemehez","timestamp":"2019. július. 19. 09:55","title":"Autópálya-lehajtó épül Mészáros Lőrinc palackozóüzeméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","shortLead":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","id":"20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987c7550-31d0-4ba5-8bfb-c84643f0c06c","keywords":null,"link":"/sport/20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","timestamp":"2019. július. 19. 20:00","title":"Aranyérmes Siklósi Gergely a budapest vívó-vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","shortLead":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","id":"20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322184e6-26c7-444f-bbda-179b4cbf2a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","timestamp":"2019. július. 19. 15:07","title":"Újabb másfél milliárd eurót utal Törökországnak Brüsszel a menekültek támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","shortLead":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","id":"20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d8c75-140c-40c7-9a91-c8965c37591e","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","timestamp":"2019. július. 19. 16:22","title":"Melegmentes övezet feliratú matricákat oszt olvasóinak egy lengyel hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]