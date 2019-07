Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, és az is elképzelhető, hogy abszolút többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban.","shortLead":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott...","id":"20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebd65c-952e-481c-bec8-6b4a3851c462","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 19:52","title":"Fölényes győzelmet aratott Zelenszkij pártja Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"A frissen elkészült egészségügyi humánerőforrás-statisztika szerint minden a legnagyobb rendben van. Ha viszont jobban megnézzük, kiderül, hogy ez csak a látszat.","shortLead":"A frissen elkészült egészségügyi humánerőforrás-statisztika szerint minden a legnagyobb rendben van. Ha viszont jobban...","id":"201929__egeszsegugyi_hr__hianypotlas__latszat_es_valosag__szamvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e32155d-76ae-47ad-b3b1-0b815655a7fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__egeszsegugyi_hr__hianypotlas__latszat_es_valosag__szamvetes","timestamp":"2019. július. 20. 10:00","title":"Papíron jól mutat az egészségügy munkaerőhelyzete, de a részletekben nem egy ördög van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","shortLead":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","id":"20190720_bhl_heller_emlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e6817-f7f1-4196-bdc8-734912825379","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_bhl_heller_emlekezes","timestamp":"2019. július. 20. 13:54","title":"Bernard-Henri Lévy Heller Ágnesről: Ha Európának arca volna, az övé lenne az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53397a6-ace0-41a1-aac1-a67508ba403a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lecsapott a monszun.","shortLead":"Lecsapott a monszun.","id":"20190721_Tucatnyi_ritka_indiai_orrszarvu_lett_az_Indiaban_pusztito_aradasok_aldozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e53397a6-ace0-41a1-aac1-a67508ba403a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497f590-1f70-4c7e-8804-1a57c6a26c30","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Tucatnyi_ritka_indiai_orrszarvu_lett_az_Indiaban_pusztito_aradasok_aldozata","timestamp":"2019. július. 21. 17:35","title":"Tucatnyi ritka, indiai orrszarvú lett az Indiában pusztító áradások áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","shortLead":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","id":"20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478c7c9-a294-4fb6-9068-9a478f1107a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","timestamp":"2019. július. 21. 12:57","title":"Ezer tűzoltó küzd az erdőtüzek ellen Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","shortLead":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","id":"20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d747df22-e594-4280-854a-ff07e15b3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","timestamp":"2019. július. 20. 11:02","title":"Nagyon meglepődött az V. kerületi tulajdonos, amikor nem tudott bejutni a saját lakásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b21e7-5194-4ee1-bbf9-f9744edb7081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség még mindig őt gyanúsítja a Fenyő-ügyben, de jelenleg szabadlábon védekezik. ","shortLead":"A rendőrség még mindig őt gyanúsítja a Fenyő-ügyben, de jelenleg szabadlábon védekezik. ","id":"20190721_DelKoreaban_nezi_a_vizes_vebet_Gyarfas_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201b21e7-5194-4ee1-bbf9-f9744edb7081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03359b7d-865f-4e01-a8e0-b8b0ebd013fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_DelKoreaban_nezi_a_vizes_vebet_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2019. július. 21. 12:07","title":"Dél-Koreában nézi a vizes vébét Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","shortLead":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","id":"20190720_Zivatarokkal_jon_a_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39813b18-3bd3-4ec1-8216-dffe63eed5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Zivatarokkal_jon_a_meleg","timestamp":"2019. július. 20. 10:33","title":"Zivatarokkal jön a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]