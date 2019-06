Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés Mezőnagymihálynál.","shortLead":"Befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés Mezőnagymihálynál.","id":"20190605_kamionbaleset_felhajto_m3_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9270509-6d2b-40c8-9d22-e1d7728ba60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kamionbaleset_felhajto_m3_autopalya","timestamp":"2019. június. 05. 20:58","title":"Tizenkét órán át helyszíneltek a felhajtóról lógó kamionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják meg kiemelni a múlt heti hajóbalesetben elsüllyedt roncsot – erről számoltak be az M1 csatorna tudósítói a szerda déli híradóban.","shortLead":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják...","id":"20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf63830a-e9f9-4295-ade0-8c4132ed806f","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 05. 12:50","title":"Hiába jön az úszódaru, szerdán biztos nem emelik ki a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet tartalmaz.","shortLead":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet...","id":"20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add7e03-cae8-49e0-8327-becd77d2da5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","timestamp":"2019. június. 05. 11:03","title":"Csináltak az orvosok egy 3x2 centis pumpáló tapaszt, amit rá kell varrni a beteg szívére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","shortLead":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","id":"20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974345b-b161-4cb9-bae8-fd7ad327c372","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. június. 04. 13:15","title":"Öten meghaltak egy ausztráliai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a szerencsétlenség 13. áldozata.","shortLead":"Ő a szerencsétlenség 13. áldozata.","id":"20190605_Kiemeltek_egy_ujabb_holttestet_a_Margit_hidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eb843-a205-4c04-a4ae-afcd6f2a6aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Kiemeltek_egy_ujabb_holttestet_a_Margit_hidnal","timestamp":"2019. június. 05. 09:51","title":"Kiemeltek egy újabb holttestet a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","shortLead":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","id":"20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab619476-2cc0-476e-ba92-c37bdd69347c","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","timestamp":"2019. június. 04. 10:36","title":"Beyoncé hangjának mi sem tudnánk ellenállni az új Oroszlánkirály-előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig próbálta az Emmi elszabotálni a kórházi fertőzéses adatok kiadását, de most a Kúria is kimondta, hogy ehhez nincs joga, jelenti a TASZ.","shortLead":"Két évig próbálta az Emmi elszabotálni a kórházi fertőzéses adatok kiadását, de most a Kúria is kimondta, hogy ehhez...","id":"20190605_A_Kuria_is_kotelezi_az_Emmit_a_korhazi_fertozeses_adatok_kozreadasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0438edf-2276-439c-a6c0-30eed484bef8","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_Kuria_is_kotelezi_az_Emmit_a_korhazi_fertozeses_adatok_kozreadasara","timestamp":"2019. június. 05. 14:06","title":"A Kúria is kötelezi az Emmit a kórházi fertőzéses adatok közreadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG úgy értesült, hogy azzal gyanúsítják Bige Lászlót: nem piaci áron adott el műtrágyát. Az eljárás komoly bajba sodorhatja Bige cégbirodalmát.","shortLead":"A HVG úgy értesült, hogy azzal gyanúsítják Bige Lászlót: nem piaci áron adott el műtrágyát. Az eljárás komoly bajba...","id":"20190605_Kinek_johet_kapora_Bige_Laszlo_meggyanusitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c2028d-5327-4490-86d2-4d2744b9f703","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kinek_johet_kapora_Bige_Laszlo_meggyanusitasa","timestamp":"2019. június. 05. 12:22","title":"Kinek jöhet kapóra Bige László meggyanúsítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]