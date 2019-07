Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásbeli kérdésben érdeklődött Vadai Ágnes. ","shortLead":"Írásbeli kérdésben érdeklődött Vadai Ágnes. ","id":"20190722_Megmagyarazta_a_kormany_miert_koccintott_Orban_Viktor_Simonka_Gyorggyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2a0c8-60f2-4ee8-8108-362facb02c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Megmagyarazta_a_kormany_miert_koccintott_Orban_Viktor_Simonka_Gyorggyel","timestamp":"2019. július. 22. 14:38","title":"Megmagyarázta a kormány, miért koccintott Orbán Viktor Simonka Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az utóbbi évtized technológiai robbanása és az ezzel párhuzamosan piacképessé érett Y generáció megjelenése több megoldandó feladatot is adott a vezetőknek. A régi és az új találkozását a reverse mentoring, vagyis a fordított tanácsadás segítheti, amire már itthon is van fogadókészség.","shortLead":"Az utóbbi évtized technológiai robbanása és az ezzel párhuzamosan piacképessé érett Y generáció megjelenése több...","id":"20190721_reverse_mentoring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35acccda-bd66-4281-a4ce-a79074514fb7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190721_reverse_mentoring","timestamp":"2019. július. 21. 19:15","title":"Nehogy már egy nyikhaj mondja meg a tutit! Vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról hallani.","shortLead":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról...","id":"20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281610ba-ec05-4b54-a762-46bf15af5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","timestamp":"2019. július. 22. 11:03","title":"Lángra kapott egy 11 éves kislány iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","shortLead":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","id":"20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4808c-32fa-4381-bd5a-0ed6eff97196","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","timestamp":"2019. július. 22. 20:20","title":"Visszadobta az EMMI két iskolaigazgató pályázatát, mert nem \"voltak elég meggyőzőek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af1b56f-a602-4ffd-889d-a55878201254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény szervezői szerint semmi bajuk nem esett, az állatvédők szerint ez kínzás. ","shortLead":"A rendezvény szervezői szerint semmi bajuk nem esett, az állatvédők szerint ez kínzás. ","id":"20190721_Rozsaszin_fesztivalozo_birkak_borzoljak_a_britek_idegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7af1b56f-a602-4ffd-889d-a55878201254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddcaf78-23f8-4349-9ca9-bc66fd48e3ee","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Rozsaszin_fesztivalozo_birkak_borzoljak_a_britek_idegeit","timestamp":"2019. július. 21. 15:57","title":"Rózsaszín fesztiválozó birkák borzolják a britek idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","shortLead":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","id":"20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99967e3b-55ae-4f87-9a3a-97b00e92fa78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","timestamp":"2019. július. 22. 15:17","title":"A Bankszövetségnek is elege van a tranzakciós illetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint nehezen tudta feldolgozni a szakítást, a bíróságon kell érte felelnie. ","shortLead":"A jelek szerint nehezen tudta feldolgozni a szakítást, a bíróságon kell érte felelnie. ","id":"20190721_Feltorte_volt_baratnoje_Facebookfiokjat_es_onnan_kuldott_fenyegeto_uzeneteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36757d-3679-4ad5-8461-33e120b3ec4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Feltorte_volt_baratnoje_Facebookfiokjat_es_onnan_kuldott_fenyegeto_uzeneteket","timestamp":"2019. július. 21. 12:43","title":"Feltörte volt barátnője Facebook-fiókját és onnan küldött fenyegető üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","shortLead":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","id":"20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3a113-d6c7-41f7-8b2c-4bfc0528fed3","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","timestamp":"2019. július. 21. 14:04","title":"Varga Csaba felért a 8080 méteres Hidden Peak csúcsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]