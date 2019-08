Ed Sheerannel nyit, és a fesztivál történetének legdrágább zenekarával, a Foo Fightersszel zár az idei, szám szerint 27. Sziget. Ennek megfelelően az első és az utolsó napra is teltházat várnak a szervezők. De minket az is érdekel, hogy mi lesz a kettő között. Ott leszünk, kövesse velünk ezt az egy hetet!

Tucc tucc tucc

Egy jó szeletelés a Nagyszínpad előtt? Martin Garrix tavaly és tavalyelőtt is járt már Magyarországon, és mindegyik alkalommal óriási bulikat csinált. A holland DJ és producer Animals című dalával robbant be a köztudatba, később a Dimitri Vegas & Like Mike nevű dj-duóval együttműködve kiadták a Tremort is, amely szintén nagyot szólt. A lemezlovas – tisztes nevén Martijn Gerard Garritsen – egyébként még csak tavasszal töltötte be a huszonhármat. Néhány évvel ezelőtt pedig nem akarták beengedni a saját fellépésére, mert nem érte el a korhatárt. Egyébként töménytelen mennyiségű koncertet ad havonta, és ha lehet majd mozdulni a Nagyszínpad előtti téren, biztos, hogy a szigetes bulija is felejthetetlen élmény lesz.

Dan Panaitescu Nagyszínpad. 21:30.

Szeánsz a sátorban

Komoly tekintetű férfiak pezsdítik fel a vérünket péntek este az A38-sátorban. A 2006-ban indult brooklyni pszichedelikus/experimental zenét játszó Yeasayer legújabb albuma, az Erotic Reruns még friss, ropogós, de bizonyára remekül szólnak majd az első lemezről ismert kissé kesernyés dalaik is. Chris Keatinget, Ira Wolf Tutont és Anand Wildert amúgy elképesztő kreativitás jellemzi, összetett, aprólékosan kidolgozott dalaikat nehéz mással összekeverni.

Mastercard STAGE by A38. 20:15

Mi az igazság?

Idén is nagy hangsúlyt fektet a Sziget a környezetvédelemre, és a kollektív felelősségre, a Nagyszínpadról pedig egyenesen Al Gore volt amerikai alelnök, a Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója beszél majd a témáról – na nem úgy, sajnos csak videóüzenetben, mondanivalóját pedig Rosa Anders és Milan van der Meulen aktivisták erősítik a helyszínen, Az Igazság 10 percben című előadásukkal.

Dan Panaitescu Nagyszínpad. 19:00

Őszinte lesz, de nem fog fájni

Nem muszáj naphosszat lazázni a Szigeten: oké, elismerjük, a Halál Kávéház nem a legvidámabb program a sorban. A halál manapság még mindig tabu, holott mindenkit érdekel. A nemzetközi mozgalom azért született, hogy végre nyíltan lehessen beszélni róla, valamint “elmélkedni az élet végességén és értelmén is”. Ha egy őszinte beszélgetésre vágyik, mindenképpen nézzen be: a szervezők ígérik, mindenki túléli majd az eszmecserét.

© AFP / Tiziana Fabi

WOW Hungary Sziget Beach Workshops. 14:00.

Klasszikus indiai Kathak táncworkshop

Bár tudnánk bármit is a klasszikus indiai kathakról, de sajnos nem így van: a Sziget honlapján azonban olyan ismertető áll e program mellett, hogy mindenképpen felkeltette az érdeklődésünket. Azt írják, a workshopot tartó táncosnő "egy héten keresztül nagy szenvedéllyel és szeretettel fogja bemutatni ezt a gyönyörű szakrális táncformát Észak-Indiából, amit úgy hívnak: Kathak. Ez a táncforma tiszta táncból – mint kifinomult mozdulatok, gyors virtuóz lábtechnika, szédítő forgások sorozata – és történetmesélésből – kézjelekkel és arckifejezésekkel – áll". Ott találkozunk!

WOW Hungary Sziget Beach Workshops. 13:00.