Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","shortLead":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","id":"20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5649e-420e-47fa-babd-34f2a82816e8","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:24","title":"Műtét közben lenyelte protézisét egy brit nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás súlyos hatásaira figyelmeztetnek izraeli kutatók, akik szerint a közel-keleti országban az évszázad végére légkondicionálás nélkül szinte nem is lehet majd túlélni a hőhullámokat - jelentette a Háárec című újság honlapja szombaton.","shortLead":"A klímaváltozás súlyos hatásaira figyelmeztetnek izraeli kutatók, akik szerint a közel-keleti országban az évszázad...","id":"20190811_klimavaltozas_hohullam_globalis_felmelegedes_hoseg_klimaberendezes_klima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f0be68-296b-45bb-8575-914676683221","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_klimavaltozas_hohullam_globalis_felmelegedes_hoseg_klimaberendezes_klima","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:12","title":"\"2100-ra az év legforróbb napjait nem lehet majd túlélni klíma nélkül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3557695b-82c4-409c-a8c6-0d029b650492","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lajos Tamás a mellkasát fájlalta, néhány órával később már a mentőknek kellett újjáéleszteniük, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Lajos Tamás a mellkasát fájlalta, néhány órával később már a mentőknek kellett újjáéleszteniük, de nem jártak sikerrel.","id":"20190813_A_palyan_rosszul_lett_estere_meghalt_egy_magyar_labdarugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3557695b-82c4-409c-a8c6-0d029b650492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce6531-4bcd-4b31-b6b0-73c7b0e1923b","keywords":null,"link":"/sport/20190813_A_palyan_rosszul_lett_estere_meghalt_egy_magyar_labdarugo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:17","title":"A pályán rosszul lett, estére meghalt egy magyar labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A térség országai korábban többször bírálták Ausztráliát, mert úgy vélik, hogy nem tesz eleget a klímaváltozást okozó szennyezés kibocsátásának korlátozása érdekében.","shortLead":"A térség országai korábban többször bírálták Ausztráliát, mert úgy vélik, hogy nem tesz eleget a klímaváltozást okozó...","id":"20190813_Ausztralia_972_milliard_forintnak_megfelelo_eurot_fordit_klimavedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb424bb6-a9dd-4596-bee2-4b3d0e27d0e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Ausztralia_972_milliard_forintnak_megfelelo_eurot_fordit_klimavedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:29","title":"Ausztrália 97,2 milliárd forintnak megfelelő összeget fordít klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb szabályok vonatkoznak az átjelentkezésekre az önkormányzati választáson, mint az országgyűlésin.","shortLead":"Szigorúbb szabályok vonatkoznak az átjelentkezésekre az önkormányzati választáson, mint az országgyűlésin.","id":"20190813_Aki_eddig_nem_jelentkezett_at_mar_csak_a_lakhelyen_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3cb60a-c31e-44b5-8ed4-85b0c8fc3e27","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Aki_eddig_nem_jelentkezett_at_mar_csak_a_lakhelyen_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:57","title":"Aki eddig nem jelentkezett át, már csak a lakhelyén szavazhat az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt keresnek. Szakértők szerint nem is tartható a 18 hónapos határidő. ","shortLead":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt...","id":"20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a74426-df2c-40bd-b60e-1ae7eec09c1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:53","title":"Két évig is eltarthat a Lánchíd lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","shortLead":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","id":"20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52bf11d-f8b4-4e22-a723-dbb58250f855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:40","title":"Először teszteltek hidrogénautót egy amerikai törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]