Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel a Fidesz malmára hajtják a vizet.","shortLead":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel...","id":"20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ddacc1-6b7f-4fb8-818b-eac5b583a97f","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:05","title":"Orosházán borította az ellenzéki összefogást az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","shortLead":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","id":"20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c142c-2892-4f9b-9e33-8ef5f17d95fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:15","title":"Megint a Duna-parti kövekre esett egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed14625b-99c7-4e9d-90d6-a5b3a97d04fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azon már meg sem lepődünk, hogy zsarolóvírusok ejtik túszul a számítógépen, okostelefonokon őrzött fájlokat, az viszont újdonság, hogy ezt akár a Canon DSLR fényképezőgépeivel is megtehetik.","shortLead":"Azon már meg sem lepődünk, hogy zsarolóvírusok ejtik túszul a számítógépen, okostelefonokon őrzött fájlokat, az viszont...","id":"20190815_check_point_canon_dslr_fenykepezogepek_sebezhetoseg_ransomware","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed14625b-99c7-4e9d-90d6-a5b3a97d04fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87922720-ac0e-4152-8ffb-d48a3911534f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_check_point_canon_dslr_fenykepezogepek_sebezhetoseg_ransomware","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:33","title":"Canon DSLR fényképezőgépet használ? Most vigyázzon, zsarolóvírus áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Münchenből Nagyszebenbe indult a Lufthansa járata, de menet közben csökkenni kezdett a kabinnyomás.","shortLead":"Münchenből Nagyszebenbe indult a Lufthansa járata, de menet közben csökkenni kezdett a kabinnyomás.","id":"20190814_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Lufthansa_gepe_Ferihegyen_miutan_megrepedt_a_szelvedoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4364691-a49a-4ad9-a368-d0aaa546063b","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Lufthansa_gepe_Ferihegyen_miutan_megrepedt_a_szelvedoje","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:39","title":"Kényszerleszállást hajtott végre a Lufthansa gépe Ferihegyen, miután megrepedt a szélvédője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1e638f-bb7d-4586-8698-35cd5043c161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IFA szóról Magyarországon sokaknak még mindig a már-már legendás, szocializmusbéli teherautó jut eszébe, pedig ez világ egyik legjelentősebb technológiai szakkiállításának neve is. Volt idő, amikor a nyitóbeszédben maga Einstein méltatta a technológiai fejlődést, most pedig olyan nagyvállalatok viszik el újdonságaikat, mint a Samsung, a Huawei és az Asus.","shortLead":"Az IFA szóról Magyarországon sokaknak még mindig a már-már legendás, szocializmusbéli teherautó jut eszébe, pedig...","id":"20190814_ifa_2019_berlin_technologiai_szakkiallitas_messe_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1e638f-bb7d-4586-8698-35cd5043c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adcb4a8-7f19-4f2c-a2b2-98fc9c4879d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_ifa_2019_berlin_technologiai_szakkiallitas_messe_berlin","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:33","title":"Hamarosan indul az idei IFA, amit 1930-ban még Einstein is \"vezetett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032821ee-1e3c-43ad-ad90-46236dec6f82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Brigitte Bierlein osztrák kancellár kabinetje feleakkora szakmai apparátussal működik, mint azt megelőzően Sebastian Kurz kormánya. ","shortLead":"Brigitte Bierlein osztrák kancellár kabinetje feleakkora szakmai apparátussal működik, mint azt megelőzően Sebastian...","id":"20190814_HeinzChristian_Strache_munkatarsainak_a_tobbseget_menesztettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032821ee-1e3c-43ad-ad90-46236dec6f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ad7b85-89e8-4a01-a4d3-33b34edfe5df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_HeinzChristian_Strache_munkatarsainak_a_tobbseget_menesztettek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:59","title":"Heinz-Christian Strache munkatársainak a többségét menesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nyolc évben mindössze 19 alkalommal kellett fegyvert használniuk.","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben mindössze 19 alkalommal kellett fegyvert használniuk.","id":"20190815_Ritkan_tuzel_a_magyar_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89163336-5a6a-4542-8ec1-af3301e1cb51","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ritkan_tuzel_a_magyar_rendor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:19","title":"Ritkán tüzel a magyar rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1688c9a-07ae-4885-88c7-f4f5f06d7e1c","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Az erő feszítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]