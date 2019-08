Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ea94b2e-d7bb-4ea6-9e61-8093b77ba962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy gyereket juttatnak haza Szíria kurd ellenőrzés alatt álló északi részéről.","shortLead":"Négy gyereket juttatnak haza Szíria kurd ellenőrzés alatt álló északi részéről.","id":"20190819_nemet_dzsihadist_gyermekek_hazaszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea94b2e-d7bb-4ea6-9e61-8093b77ba962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e65c8-cdb9-4730-9c86-bb002dc2b547","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_nemet_dzsihadist_gyermekek_hazaszallitas","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:29","title":"Először szállíthatják haza dzsihadisták német állampolgárságú gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883","c_author":"Balla Györgyi, Földvári Zsuzsa","category":"itthon","description":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami beruházásban. Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István szintén felsejlik a háttérben.\r

","shortLead":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami...","id":"201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530fdad-b0d0-4f53-a213-b278bdcc263e","keywords":null,"link":"/itthon/201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 07:00","title":"A Fertő taviak nem hiszik, hogy az ő családjaik érdekeit szolgálná a kormány gigaberuházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen emlékezzenek a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára. Kár, hogy az ünnepségekből kihagyták azokat, akiknek az életére a legnagyobb hatással voltak az események: a helyieket. ","shortLead":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen...","id":"20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775625c-4a88-4675-b71f-09c02d0b3e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:00","title":"Lezárt utcákkal ünnepelték a 30 éves szabadságot Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1803455b-039b-4143-829a-499421067761","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem minden rossz, ami új, csak azért, mert más, mint amilyen a saját gyerekkorunkban volt. Napjaink hipergyors technológiai környezetében érdemes észben tartani, hogy - mint minden másban - itt is a mértékletesség az üdvözítő út. ","shortLead":"Nem minden rossz, ami új, csak azért, mert más, mint amilyen a saját gyerekkorunkban volt. Napjaink hipergyors...","id":"20190818_Regen_tenyleg_minden_jobb_volt_Avagy_miert_erdemes_csinjan_banni_a_nosztalgiaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1803455b-039b-4143-829a-499421067761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f3736e-e148-4054-a403-9fba94ce6fe0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190818_Regen_tenyleg_minden_jobb_volt_Avagy_miert_erdemes_csinjan_banni_a_nosztalgiaval","timestamp":"2019. augusztus. 18. 19:15","title":"Régen tényleg minden jobb volt? Avagy miért érdemes csínján bánni a nosztalgiával...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány támogatására. A hatalom hálásan köszöni, és pénzeli a befolyásos pap szívügyét, a hőforrások hasznosítását Torun városának környékén.","shortLead":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány...","id":"20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9782e0c-c067-4e9b-8123-9e1cb8664cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:30","title":"Lengyelországban is jól fekszik a hatalomnál az, aki kormánypárti médiát működtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Ashley_Cole_visszavonul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb223240-4a99-4b3e-bdf9-641bf39128ba","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Ashley_Cole_visszavonul","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:09","title":"Ashley Cole visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel nem rendelkező hajléktalanok bár nem szavazhatnak, őket meg lehet választani akár főpolgármesterré is, ha jelöltként indulnak.\r

\r

","shortLead":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel...","id":"20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63ff57-081e-475a-8b29-0f8068bbcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:02","title":"114 ezer külföldi szavazhat az önkormányzati választáson, de a hajléktalanok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7235994d-261b-4823-bd1a-2934745a8ccc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Dánia egyik leggazdagabb embere volt.","shortLead":"Dánia egyik leggazdagabb embere volt.","id":"20190819_Elhunyt_a_Jysk_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7235994d-261b-4823-bd1a-2934745a8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5e821b-7f2f-4df1-8bb2-0455190853a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190819_Elhunyt_a_Jysk_alapitoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:58","title":"Elhunyt a Jysk alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]