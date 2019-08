Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester és a Corvinus rektora is a díjazottak között van. Az elismerések többségét egyházi személyek kapták.



Lánczi András, Stumpf István, Réthelyi Miklós is megkapta a Magyar Érdemrend kitüntetést

Recesszióba kerülhet a német gazdaság
A jelenlegi negyedévben is zsugorodhat a német GDP a Bundesbank szerint.

Az állam szóban támogatja a fogyatékos emberek foglalkoztatását, de tettekkel alig
A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.

A hun-magyar rokonságot bizonyítani csak politikai megrendelésre lehet, és hozzá is fogtak
Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is célként tűzték ki az állítás bizonyítását. Ez a tét abban az országban, ahol a kormányválság szinte permanens. Káosz és krízis, avagy a két Matteo háborúja Rómában
Megbuktatja-e saját kormányát a szélsőjobboldal és jelenthet-e reális alternatívát a baloldal és a gyengébbik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom szövetsége? Ez a tét abban az országban, ahol a kormányválság szinte permanens.

Megtalálták a Tátrában eltűnt barlangászok felszerelését
Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két férfitől továbbra sem kaptak - közölte a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka, Jan Krzysztof.

Több ezer háztartásban ment el az áram Zalaegerszegen
Kábelhiba miatt jelenleg több ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Zalaegerszegen, de az E.On szakemberei már megkezdték a hiba behatárolását.

\r

Halála előtt két nappal rendelkezett busás vagyonáról Epstein
A halála előtt két nappal írta alá a végrendeletét Jeffrey Epstein milliárdos, akit emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával helyeztek előzetes letartóztatásba, és aki a hivatalos jelentés szerint öngyilkos lett a börtönben.