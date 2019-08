Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is szembement. Aztán leváltották.","shortLead":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is...","id":"20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626172aa-99e7-465e-a76a-775f97bab0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:11","title":"Ellentmondott a Fidesznek, felfüggesztették, most az ellenzék jelöltjeként indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32879eb4-2815-4efb-9add-1541cacd7c83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Indonézia délkeleti részén fekvő Kelet-Kalimantan tartományban, Borneó szigetén lesz az ország új fővárosa a mostani Jakarta helyett – jelentette be hétfőn az állami televízióban Joko Widodo államfő.","shortLead":"Az Indonézia délkeleti részén fekvő Kelet-Kalimantan tartományban, Borneó szigetén lesz az ország új fővárosa a mostani...","id":"20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32879eb4-2815-4efb-9add-1541cacd7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c4fa8-bc4f-4e05-b7fe-c7492f17e8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:52","title":"Borneóra költöztetik Indonézia fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","shortLead":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","id":"20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979240e-0380-425b-baca-426373ca96f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:25","title":"Dobrev Klára optimistán várja az őszi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","shortLead":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","id":"20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2c4f93-d44a-4f88-972f-0d173d6cd05e","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:23","title":"Újabb aranyérem a szegedi kajak-kenu világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","id":"20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec30442-6e38-4478-beba-73693a23da1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:55","title":"Német állampapírral a klímavédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel, melyet ez a szegmens megkövetel. Leteszteltük, mire képes.","shortLead":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel...","id":"20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab574ca-58f6-4f88-a09c-546efee07f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:00","title":"Teszten az abszolút profi fényképező, a Lumix S1R – nem pehelysúlyú versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","shortLead":"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","id":"20190826_Nagy_Blanka_belepett_a_Momentumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6478a4ad-6676-4bf4-b6e9-6ffae8685216","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Nagy_Blanka_belepett_a_Momentumba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:30","title":"Nagy Blanka belépett a Momentumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","shortLead":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","id":"20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a711a3c-f3c7-44f8-b89f-d6ac591a0dbd","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:54","title":"Közel négyórás meccsen vesztett Fucsovics a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]