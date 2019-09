Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az úszó ciprusiakkal társult az alapításhoz. ","shortLead":"Az úszó ciprusiakkal társult az alapításhoz. ","id":"20190904_hosszu_katinka_iron_international_ceg_vallalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2fd43c-462f-47f1-bbf5-fd843fe2dcc7","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_hosszu_katinka_iron_international_ceg_vallalkozas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:20","title":"Új céget alapított Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","shortLead":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","id":"20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911ecd05-637a-47f8-8d3f-f43f120ff452","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:39","title":"Rossz emlékeket ébreszt a magyar-szlovák Eb-selejtező játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére. \r

","shortLead":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti...","id":"20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a798d-1c2d-4f1a-a9d0-e0c7f1be98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:48","title":"Újra megerősödött Dorian, az amerikai partokat ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van ragadtatva Christine Lagarde-tól, bár IMF-elnöksége idején még konfliktusos volt a viszony. A Közgazdasági Társaság vándorgyűlésen hallgattuk meg Matolcsy Györgyöt.","shortLead":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van...","id":"20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb599c-92b3-4f2e-ad00-e57fa30d6b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Matolcsy György: Jön a magyar modell 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6925c3-9e64-4627-9186-58d56dfa804f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista kiakadt. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos történelemkönyvét.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista kiakadt. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos...","id":"20190905_tankonyv_vallas_konok_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6925c3-9e64-4627-9186-58d56dfa804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd039da-ce5a-4988-8784-a92e17294b32","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_tankonyv_vallas_konok_peter","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:07","title":"\"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve\" – adja feladatul az ötödikes tankönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet, ezért jogszabály-módosítást kezdeményeznek.","shortLead":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet, ezért jogszabály-módosítást...","id":"20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cfba2f-b1a9-4a86-b7b1-64bf46949d9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:23","title":"Aránytalan szigorról beszélnek a balatoni vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a044b55-1daf-4bbd-98db-2b7152addc08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont olyan izgatott, mint a legtöbb iskolakezdő kisgyerek.","shortLead":"Pont olyan izgatott, mint a legtöbb iskolakezdő kisgyerek.","id":"20190905_Sarolta_hercegno_az_anyja_kezebe_kapaszkodva_erkezett_elso_nap_az_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a044b55-1daf-4bbd-98db-2b7152addc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4050491-132c-4d0c-b016-43b89b55992e","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Sarolta_hercegno_az_anyja_kezebe_kapaszkodva_erkezett_elso_nap_az_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:24","title":"Sarolta hercegnő az anyja kezébe kapaszkodva érkezett első nap az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236fa059-91c7-4141-95aa-61c4207cc04c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetesen nem is tudott róla.","shortLead":"Természetesen nem is tudott róla.","id":"20190905_Szigoruan_titkos_adatot_kozolt_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236fa059-91c7-4141-95aa-61c4207cc04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71651ab6-48ec-41c8-b50e-f4861920eb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Szigoruan_titkos_adatot_kozolt_Donald_Trump","timestamp":"2019. szeptember. 05. 22:09","title":"Trump szigorúan titkos adatot közölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]