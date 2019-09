Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82960502-06e9-47f0-9c0a-fcfb881b48c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívfájdítóan szép animációs film készült egy skót művész asztalán.","shortLead":"Szívfájdítóan szép animációs film készült egy skót művész asztalán.","id":"20190911_Nezze_meg_ezt_a_bajos_rovidfilmet_az_eszaki_feny_szuleteserol_es_szebb_lesz_a_napja_Keilidh_Fox_Fires_roka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82960502-06e9-47f0-9c0a-fcfb881b48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64637d26-fa2c-4b12-8452-5bfe0260610d","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Nezze_meg_ezt_a_bajos_rovidfilmet_az_eszaki_feny_szuleteserol_es_szebb_lesz_a_napja_Keilidh_Fox_Fires_roka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:41","title":"Nézze meg ezt a bájos rövidfilmet az északi fény születéséről, és szebb lesz a napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a korábban megvásárolt jegyeket sem lehet átvenni.","shortLead":"Még a korábban megvásárolt jegyeket sem lehet átvenni.","id":"20190910_MAV_jegykiado_automata_online_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc3446a-ee87-43b9-8765-37e6fcd3c537","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_MAV_jegykiado_automata_online_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:20","title":"MÁV: nagyjából minden bedöglött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felel majd. ","shortLead":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és...","id":"20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ac4cc-07e8-4eae-a657-7bd45ad71983","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:25","title":"Itt a lista: Trócsányi László a bővítési portfóliót kapta az Európai Bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0aa5d1-3e76-44a7-a470-d48f33af312a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár felhasználó panaszkodik arról, hogy a legújabb – opcionális – Windows-frissítés után váratlan kiugrások jelennek meg a processzortevékenységben. Leginkább a digitális asszisztens használata érintett.","shortLead":"Jó pár felhasználó panaszkodik arról, hogy a legújabb – opcionális – Windows-frissítés után váratlan kiugrások jelennek...","id":"20190910_windows_10_augusztus_vegi_frissites_problema_cpu_processzor_porog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0aa5d1-3e76-44a7-a470-d48f33af312a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460f35e-2939-4bd6-8146-293c0b5e4dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_windows_10_augusztus_vegi_frissites_problema_cpu_processzor_porog","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:03","title":"Ha az ön gépe is felpörög, ne csodálkozzon: valami hibádzik a legutóbbi Windows-frissítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Veszteségei miatt a boltbezárások után teljes lengyelországi üzletágától megválhat a Tesco áruházlánc – értesült a Magyar Nemzet londoni forrásból. A veszteséges leányvállalat leépítése a magyar áruházakat és vásárlókat nem érinti. ","shortLead":"Veszteségei miatt a boltbezárások után teljes lengyelországi üzletágától megválhat a Tesco áruházlánc – értesült...","id":"20190911_tesco_europe_lengyelorszag_kivonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548fa7cf-316a-4bd0-9b0a-a02118c4c9f0","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_tesco_europe_lengyelorszag_kivonulas","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:59","title":"Kivonulhat a Tesco Lengyelországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","shortLead":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","id":"20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2e95f-24b3-4aa1-9ab2-5e57419f6063","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:35","title":"Tiltakoznak a diákok: iskolabojkott és alternatív tanórák lesznek pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","shortLead":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","id":"20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0244d6e0-a62b-446f-ad3d-43985f166410","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:21","title":"Nyolcszáz dolgozó munkája válik feleslegessé Jászberényben, az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomozás már megjárta kétszer az adóhatóságot, és egyszer a rendőrséget is. Most újra elővették.","shortLead":"A nyomozás már megjárta kétszer az adóhatóságot, és egyszer a rendőrséget is. Most újra elővették.","id":"20190910_Ismet_nyomoz_a_NAV_egy_ugyben_amiben_Simonka_Gorgy_es_Mengyi_Roland_lehet_erintett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3680384f-3541-4716-bf6f-1125ab029254","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Ismet_nyomoz_a_NAV_egy_ugyben_amiben_Simonka_Gorgy_es_Mengyi_Roland_lehet_erintett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:50","title":"Ismét nyomoz a NAV egy ügyben, amiben Simonka Görgy és Mengyi Roland lehet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]