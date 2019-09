Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves lány szombaton ment el pestszentlőrinci otthonából, azóta nem találják. ","shortLead":"A 14 éves lány szombaton ment el pestszentlőrinci otthonából, azóta nem találják. ","id":"20190909_Eltant_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163a69e4-33a5-4566-8441-206009feac12","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Eltant_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:46","title":"Eltűnt 14 éves lányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood halálhírét kelti. Nem ez volt az első ilyen eset.","shortLead":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood...","id":"20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637bc4fe-e344-42b5-bfd4-ed9ab655439a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:03","title":"Álhalálhír terjed Clint Eastwoodról, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","shortLead":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","id":"20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bafbb0-d253-435f-8045-fef03143ffab","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:39","title":"Most Nyíregyházán építenek atlétikai centrumot állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c54449-b4d7-4b45-9461-e87f6aa0f724","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A 2019-es Velencei Biennálét már a májusi megnyitó előtt is számos kritika érte. Amikor 2018-ban a főkurátor, Ralph Rugoff nyilvánosságra hozta a biennálé címét és koncepcióját, sokan támadták a nyugati kulturális kisajátítás újabb példáját látva a furcsán kétértelmű, ám mégis konkrét, aktualizált jelentéssel felruházható mondat miatt (May You Live in Interesting Times / Élj érdekes időkben).","shortLead":"A 2019-es Velencei Biennálét már a májusi megnyitó előtt is számos kritika érte. Amikor 2018-ban a főkurátor, Ralph...","id":"20190910_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c54449-b4d7-4b45-9461-e87f6aa0f724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9aee12f-6380-4199-afc1-d637e701479b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190910_","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:20","title":"Megfordított kisajátítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális erejű széllel érkezett meg a vihar Szegedre, a jogi kar és a színház épületének tetejét is leszedte. \r

\r

","shortLead":"Brutális erejű széllel érkezett meg a vihar Szegedre, a jogi kar és a színház épületének tetejét is leszedte. \r

\r

","id":"20190909_Padon_ulo_embereke_dontott_fat_a_vihar_Szegeden_epuletek_tetejet_is_leszedte__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0143dfdb-517b-433f-ae2b-9cf913d58216","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Padon_ulo_embereke_dontott_fat_a_vihar_Szegeden_epuletek_tetejet_is_leszedte__video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:15","title":"Padon ülő emberekre döntött fát a vihar Szegeden, épületek tetejét is leszedte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afa114b-142c-48b4-98ee-0c94e910d8e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszas várakozás után megérkezett a Volkswagen azon autója, amelyet a Bogár és Golf örökösének szánnak a Wolfsburgban.","shortLead":"Hosszas várakozás után megérkezett a Volkswagen azon autója, amelyet a Bogár és Golf örökösének szánnak a Wolfsburgban.","id":"20190909_Volkswagen_ID3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9afa114b-142c-48b4-98ee-0c94e910d8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d684b4-47e4-4bfc-8e0a-eb0ceab6d560","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Volkswagen_ID3","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:45","title":"Bemutatták a Volkswagen ID.3-at, ami új korszakot nyit a német márkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó lépéseiről.","shortLead":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó...","id":"20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ce2af2-7a07-4ca2-96db-32ced11433df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:03","title":"Megszólalt Soros György, aki szerint Trump legjobb döntése a Huawei elleni fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59926853-f13c-4354-b749-80c8e593fae9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Silent Arrow a jelenlegi költség kevesebb mint feléért képes ellátmányt juttatni az alakulatoknak.","shortLead":"A Silent Arrow a jelenlegi költség kevesebb mint feléért képes ellátmányt juttatni az alakulatoknak.","id":"20190911_dron_hadiipar_silent_arrow","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59926853-f13c-4354-b749-80c8e593fae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5edac35-edc8-4c57-9ef2-a99882b3655c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_dron_hadiipar_silent_arrow","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:03","title":"Különleges drónnal segíthetik a katonákat a harctéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]