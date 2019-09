Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a0a2c2-eb07-459b-9ee9-4b77ecf05835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy traktor és egy kisbusz ütközött a Nagyváradi utcában.","shortLead":"Egy traktor és egy kisbusz ütközött a Nagyváradi utcában.","id":"20190912_Heten_megserultek_egy_balesetben_Dobozon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85a0a2c2-eb07-459b-9ee9-4b77ecf05835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fdfec5-93d0-47ab-867f-cda89deaf128","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Heten_megserultek_egy_balesetben_Dobozon","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:21","title":"Heten megsérültek egy balesetben Dobozon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","shortLead":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","id":"20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98386aa-11ce-4ec5-9bdc-ce27223cf857","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:28","title":"Ferenc pápa tudja, hogy hátba akarják szúrni, de nem fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7c0e1f-2307-44e1-b4c1-de4493f4558d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Fahidi Évát mindenkinek látnia kell. Ebből következik, hogy az év egyik legjobb magyar dokumentumfilmje, A létezés eufóriája is kihagyhatatlan. ","shortLead":"Fahidi Évát mindenkinek látnia kell. Ebből következik, hogy az év egyik legjobb magyar dokumentumfilmje, A létezés...","id":"20190912_fahidi_eva_a_letezes_euforiaja_kritika_szabo_reka_cuhorka_emese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7c0e1f-2307-44e1-b4c1-de4493f4558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fca5f-cb22-47b1-a83b-775aaf90992c","keywords":null,"link":"/elet/20190912_fahidi_eva_a_letezes_euforiaja_kritika_szabo_reka_cuhorka_emese","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:30","title":"Csak hálásak lehetünk azért, hogy van egy Fahidi Évánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28eded9-3ac4-40c1-8b82-2a7b8e5d5c9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakálla buktatta le.","shortLead":"A szakálla buktatta le.","id":"20190911_Oregembernek_alcazta_magat_egy_indiai_ferfi_hogy_Amerikaba_repulhessen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28eded9-3ac4-40c1-8b82-2a7b8e5d5c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa77b3b-97e7-4c9a-ae3c-78234f68fdc2","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Oregembernek_alcazta_magat_egy_indiai_ferfi_hogy_Amerikaba_repulhessen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:47","title":"Öregembernek álcázta magát egy indiai férfi, hogy Amerikába repülhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai tudják, mit gondol. ","shortLead":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai...","id":"20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c851235-75ce-4dc3-8336-a9fa59774b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:30","title":"Molnár Piroska: Nem hiszem, hogy van ember, aki komolyan venné Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Arra nem tért ki, hogy ez a szándék nem csak az ellenzéki erőknek köszönhetően bukhatott meg. Elmondta azt is, nem látja értelmét főpolgármester-jelölti vitának. \r

","shortLead":"Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki...","id":"20190911_Kosa_Lajos_Semmi_ertelme_a_fopolgarmesterjelolti_vitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7621e-c4b1-4e7e-9c08-440e90fa2319","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Kosa_Lajos_Semmi_ertelme_a_fopolgarmesterjelolti_vitanak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:53","title":"Kósa Lajos: Semmi értelme a főpolgármester-jelölti vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49250e0a-07b0-4ea3-b81a-ab832665b1eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvette az állam a földjét, de a gazda nem hagyta magát, pert indított és nyert.","shortLead":"Elvette az állam a földjét, de a gazda nem hagyta magát, pert indított és nyert.","id":"20190911_Legyozte_a_magyar_allamot_egy_babonymegyeri_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49250e0a-07b0-4ea3-b81a-ab832665b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e727424-f4ee-40c7-a818-bc71562540ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Legyozte_a_magyar_allamot_egy_babonymegyeri_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:32","title":"Legyőzte a magyar államot egy bábonymegyeri gazda, akinek elvették a földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","shortLead":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","id":"20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b0c4c-3438-4408-8856-8bf0e1fd7a74","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:22","title":"2300 dolgozót rúg ki a pécsi dohánygyárat is birtokló British American Tobacco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]