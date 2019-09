Brad Pitt: "Ki volt a jobb, Clooney, vagy én?"

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte a klímaváltozást. A többség egyúttal azonnali cselekvést akar a felmelegedés és annak káros következményeinek a megállítására.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte...","id":"20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df26542-3665-4f71-8a6b-2e35408bf14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:42","title":"Felébredtek az amerikaiak: a klímaváltozás probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák nyilvános posztban jelezték, hogy nem támogatják a fideszes jelöltet.","shortLead":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák...","id":"20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df3bc9-2fae-4d06-ab92-9aec7edce38e","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:22","title":"Egerszegi Krisztina családja is belekeveredett az érdi választási harcokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora Lokálpatrióta Egyesület jelöltjeinek aláírásait. Ők csalást gyanítanak, az Agora egyesület elnöke nem érti az ellenszenvet. \r

","shortLead":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora...","id":"20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731ce80-a86c-40da-aa34-9d619bfb85d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:30","title":"A semmiből jelentkezett be egy tetszhalott, önkormányzati alapítású egyesület a 18. kerületi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkájára volt hozzá szükség.","shortLead":"Száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkájára volt hozzá szükség.","id":"20190916_ezredik_sikeres_majatultetes_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cd991-4fa3-4575-895c-8b4e471120d3","keywords":null,"link":"/elet/20190916_ezredik_sikeres_majatultetes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:46","title":"Elvégezték az ezredik sikeres májátültetést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","shortLead":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","id":"20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b074cc3-c6bd-435e-a121-81f9224d502c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:24","title":"Sertésszállító teherautóba ment bele egy kamion Körmendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","shortLead":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","id":"20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a93ab-a9d7-4395-ab1c-196472ac2d17","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:30","title":"Megszólalt a Líbiában megsérült magyar fotós: két méterre csapódott be mellé a rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok elleni dróntámadások mögött. A Forradalmi Gárda elitalakulat légi erejének parancsnoka figyelmeztette Washingtont, hogy közel-keleti támaszpontjai és repülőgép-hordozói az iráni rakéták hatótávolságán belül vannak.","shortLead":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok...","id":"20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36184f4f-3cc3-4ff6-943a-7b6d9d13febe","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:33","title":"Irán tagadja, hogy ő áll a szaúdi dróntámadások mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]