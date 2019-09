Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","shortLead":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","id":"20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158e474d-fd3a-4c7d-b5ed-a4c543eb9461","keywords":null,"link":"/sport/20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:47","title":"Nikolics ismét gólt szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora Lokálpatrióta Egyesület jelöltjeinek aláírásait. Ők csalást gyanítanak, az Agora egyesület elnöke nem érti az ellenszenvet. \r

","shortLead":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora...","id":"20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731ce80-a86c-40da-aa34-9d619bfb85d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:30","title":"A semmiből jelentkezett be egy tetszhalott, önkormányzati alapítású egyesület a 18. kerületi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták meg.","shortLead":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták...","id":"20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa72be70-1aef-4d20-a31f-741466dfb314","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:03","title":"Gyanútlanul böngészte a Google Térképet, egy 22 éves rejtélyt oldott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Környezetvédelmi megfontolásból megszünteti a műanyag, PET-palackos vizek és üdítők beszerzését a Pécsi Tudományegyetem.","shortLead":"Környezetvédelmi megfontolásból megszünteti a műanyag, PET-palackos vizek és üdítők beszerzését a Pécsi Tudományegyetem.","id":"20190917_pte_pet_palackok_pecsi_tudomanyegyetem_muanyag_zold_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39d7c95-7f71-4489-8fa2-9b76585af60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_pte_pet_palackok_pecsi_tudomanyegyetem_muanyag_zold_egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:03","title":"Likvidálja a PET-et a PTE: nem vesz többé műanyag palackos vizet a pécsi egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni lehet.","shortLead":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni...","id":"20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb934-02bd-4cad-94a2-ba3aa573e119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:33","title":"Érdekes kódrészletet találtak a Google alkalmazásban, hasznos új funkció készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834","c_author":"Hamvay Péter","category":"kkv","description":"Van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott a színházi tao-pénzek megszüntetése után. A minisztériumban meghozott döntések alapján a politika játékszerévé vált a támogatási rendszer: vannak nagy nyertesek, és emelt fővel távozni készülő vesztesek. ","shortLead":"Van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott a színházi tao-pénzek megszüntetése után...","id":"201937__evadkezdes_tao_nelkul__kezbol_etetes__egyperces__szinhaz_azegesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3262a4-0797-40b6-a027-0d0ddffae99c","keywords":null,"link":"/kkv/201937__evadkezdes_tao_nelkul__kezbol_etetes__egyperces__szinhaz_azegesz","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:00","title":"\"Örkény-egypercesben érezzük magunkat, csak már kényelmetlenül hosszú ideje tart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","shortLead":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","id":"20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38e8ca-61c4-4e8c-9620-327edccefd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:05","title":"Több mint 10 milliárdból tenné vonzóvá a Tisza-tavat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]