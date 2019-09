Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak szakmai párbeszéd folyik, egyébként is félremagyarázzák – mondta a jegybankelnök.","shortLead":"Csak szakmai párbeszéd folyik, egyébként is félremagyarázzák – mondta a jegybankelnök.","id":"20190924_matolcsy_varga_mihaly_mnb_mesterhazy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696b7f63-046c-4e41-8263-9ee59f0dd13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_matolcsy_varga_mihaly_mnb_mesterhazy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:11","title":"Pár mondatot húztak csak ki Matolcsyból, amikor arról kérdezték, miért ment neki Vargának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","id":"20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53f589f-79f0-4af4-a21b-213518280eb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:29","title":"A Starbucks megúszta a több tízmillió eurós adóbírságot, a Fiat nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","shortLead":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","id":"20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c4a3f-dfdb-45c2-b62f-21b7844422c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:29","title":"Már magyar szállodák is előre kérik a pénzt a Neckermann ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli fülhallgatójával. A cél egyértelmű: az Apple AirPods dominanciájának megtörése.","shortLead":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli...","id":"20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8803d-0ba4-4f7b-856b-20bad96b76dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:03","title":"Nagy tudású, de olcsóbb vezeték nélküli fülest készített az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel iroda is csődöt jelentett.","shortLead":"A lengyel iroda is csődöt jelentett.","id":"20190925_Sorra_dolnek_be_a_Neckermann_irodai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b6906-5888-4d36-b67f-52ccc312212c","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Sorra_dolnek_be_a_Neckermann_irodai","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:57","title":"Sorra dőlnek be a Neckermann irodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is okozhatnak áldozataiknak. Kikből lesznek internetes trollok, és miért táncolnak mások idegszálain?","shortLead":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is...","id":"20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3f0c33-657b-46c4-bdc1-68d550ee86cd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:10","title":"Igazából sajnálni kéne őket – ami a trollkodás mögött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a férfi csak védekezett, amikor halálra késelte szállásadóját. A döntés nem jogerős.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi csak védekezett, amikor halálra késelte szállásadóját. A döntés nem jogerős.","id":"20190924_jogos_onvedelem_keseles_emberoles_pecs_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae605ee-acff-4e2b-9596-8462c3668caa","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_jogos_onvedelem_keseles_emberoles_pecs_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:53","title":"Felmentették a férfit, aki a gyilkosság után egy hónapig együtt élt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]