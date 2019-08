Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64931d24-ec74-4ab3-b1d4-02187e0f4a8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni támogatást élvező harcosok légvédelme szedte le a gépet.","shortLead":"Az iráni támogatást élvező harcosok légvédelme szedte le a gépet.","id":"20190821_Amerikai_dront_lottek_le_Jemenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64931d24-ec74-4ab3-b1d4-02187e0f4a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea1cf80-2274-42d3-9bd7-b386dd4f741b","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Amerikai_dront_lottek_le_Jemenben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:28","title":"Amerikai drónt lőttek le Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f79b2-8895-4585-bc1e-e7e7a510ee73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó alig negyven másodperces, és ebbe már minden belefért.","shortLead":"A videó alig negyven másodperces, és ebbe már minden belefért.","id":"20190822_Mire_kinyitotta_a_garazskaput_az_autos_mar_nem_volt_mivel_beallni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87f79b2-8895-4585-bc1e-e7e7a510ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f5fc3a-9d8b-4251-ad90-613a9a6fd733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Mire_kinyitotta_a_garazskaput_az_autos_mar_nem_volt_mivel_beallni__video","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:34","title":"Mire kinyitotta a kaput az autós, már nem volt mivel beállni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9382f0c-5e5a-4b79-9f87-7927f861b6d1","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Singer Magdolna, író, újságíró, hospice- és gyásztanácsadó ajánlásának egy részletét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190821_Nok_gyermek_nelkul_singer_magdolna_gyasztanacsado_meddoseg_gyerekvallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9382f0c-5e5a-4b79-9f87-7927f861b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc1bf35-eb3c-4fcb-8823-bfeb5d5bae63","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190821_Nok_gyermek_nelkul_singer_magdolna_gyasztanacsado_meddoseg_gyerekvallalas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:59","title":"Téves az a szemlélet, hogy a gyerekesek boldogok, a gyermektelenek pedig boldogtalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1f40ae6f-96d1-4cb5-a078-1f2fb8185728","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell elviselni a másik embert, csak fizetni.","shortLead":"Nem kell elviselni a másik embert, csak fizetni.","id":"20190821_Autoautomatat_tesztel_egy_brit_kereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f40ae6f-96d1-4cb5-a078-1f2fb8185728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eb04e0-9235-46de-8619-45b7e61cf498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Autoautomatat_tesztel_egy_brit_kereskedo","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:41","title":"Autóautomatát tesztel egy brit kereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Első gyereküket várják feleségével, a modell-énekesnő Daniella Pickkel.","shortLead":"Első gyereküket várják feleségével, a modell-énekesnő Daniella Pickkel.","id":"20190822_Apai_oromok_ele_nez_Quentin_Tarantino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7172da0-2098-42a8-acb2-7af564f9ebae","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Apai_oromok_ele_nez_Quentin_Tarantino","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:33","title":"Apai örömök elé néz Quentin Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje. A lapka méreténél már csak a teljesítménye meghökkentőbb.","shortLead":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje...","id":"20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006dd450-8324-4b4a-8fc4-d66333ada9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb chipje, 400 000 mag van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfed05b4-37bf-4dc3-a94e-2072904f239d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Épp azok az országok nem fogadták el a nemzetközi szabályozást, ahol a világ zsiráfjainak 70 százaléka él.","shortLead":"Épp azok az országok nem fogadták el a nemzetközi szabályozást, ahol a világ zsiráfjainak 70 százaléka él.","id":"20190822_Mostantol_sokkal_nehezebb_lesz_zsirafot_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfed05b4-37bf-4dc3-a94e-2072904f239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bea1da-2281-4722-a94d-bc2bbcf40e96","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Mostantol_sokkal_nehezebb_lesz_zsirafot_venni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:27","title":"Mostantól sokkal nehezebb lesz zsiráfot venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyi baleseteknél az elmúlt öt év legrosszabb statisztikáját produkálta Magyarország az idei első félévben. Az adatok szerint a Budapesten, a középvállalatoknál és a feldolgozóiparban történik a legtöbb baleset. ","shortLead":"A munkahelyi baleseteknél az elmúlt öt év legrosszabb statisztikáját produkálta Magyarország az idei első félévben...","id":"20190823_munkahelyi_baleset_kkv_statisztika_2019_felev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ef5ca-9242-431f-9d00-f4ee40fb18cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_munkahelyi_baleset_kkv_statisztika_2019_felev","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:30","title":"Ezek a legveszélyesebb munkahelyek ma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]