Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány, amelyet a már megszokott kamujelöltek és migránsokkal riogatás mellett szexvideók, bolti lopásról, parkolóőr megharapásáról szóló hírek is tarkítottak. Vasárnap eldől, ez mire lesz elég a két oldalnak.","shortLead":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány...","id":"20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89c8c23-c581-4acd-a781-79153f75592a","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 11. 06:30","title":"Véghajrá a csatatereken: feléledt a győri ellenzék, Tarlósnak is bele kell húznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wladár Sándor MÚSZ-elnök szerint érthető, hogy kimentette magát Borkai ügyvédje az elnökségi ülésről.","shortLead":"Wladár Sándor MÚSZ-elnök szerint érthető, hogy kimentette magát Borkai ügyvédje az elnökségi ülésről.","id":"20191010_Nem_ment_el_az_uszoszovetseg_ulesere_Rakosfalvy_pedig_pont_rola_targyaltak_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334c038c-3f26-419c-9e77-1098c077db05","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Nem_ment_el_az_uszoszovetseg_ulesere_Rakosfalvy_pedig_pont_rola_targyaltak_volna","timestamp":"2019. október. 10. 20:05","title":"Nem ment el az úszószövetség ülésére Rákosfalvy, pedig pont róla tárgyaltak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","shortLead":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","id":"20191009_google_faultetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1859d-7bd0-413c-aaae-72532c4643ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_google_faultetes","timestamp":"2019. október. 09. 13:03","title":"Megvett egy nagy területet a Google, építkezés helyett fát ültetnek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont András szerint a Borkai-ügy nincs politikailag felépítve. ","shortLead":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont...","id":"201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff3152-9d11-46a4-8cc7-baf56b68fe91","keywords":null,"link":"/360/201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 10. 16:30","title":"Hont András: A győriek innentől legalább hátulról is felismerik a polgármesterüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a fideszes politikus ügyében készült vádiratból a 24.hu.\r

","shortLead":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a fideszes politikus ügyében készült vádiratból a 24.hu.\r

","id":"20191010_simonka_gyorgy_nav_kenopenz_bunszervezet_vadirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37067d9e-330b-45b5-a1ef-26e21054117f","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_simonka_gyorgy_nav_kenopenz_bunszervezet_vadirat","timestamp":"2019. október. 10. 06:45","title":"Kenőpénzzel próbálta leállítani a NAV eljárását Simonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata csütörtökön, a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőn sem kíván változtatni az eddigi stílusán, és igyekszik a saját játékát játszani.","shortLead":"Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata csütörtökön, a horvátok elleni...","id":"20191009_Marco_Rossi_Nem_valtoztatunk_a_stilusunkon_es_a_futballrol_alkotott_elkepzelesunkon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29da1de2-3aca-45fb-be8f-7ac517d62da2","keywords":null,"link":"/sport/20191009_Marco_Rossi_Nem_valtoztatunk_a_stilusunkon_es_a_futballrol_alkotott_elkepzelesunkon","timestamp":"2019. október. 09. 12:04","title":"Marco Rossi: Nem változtatunk a stílusunkon és a futballról alkotott elképzelésünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel...","id":"20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295765-8d77-44d1-8fb1-8dd2a7dfd074","keywords":null,"link":"/360/20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 17:30","title":"Radar 360: bíróság elé kerülhet a menekültéheztetés, bukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A névtelen blog szerzője új anyaggal állt elő, ebben folytatja a történetét. ","shortLead":"A névtelen blog szerzője új anyaggal állt elő, ebben folytatja a történetét. ","id":"20191010_borkai_maldiv_szigetek_korrupcio_vagyon_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407e462-fd92-4782-97e4-0f6f1df1c82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_borkai_maldiv_szigetek_korrupcio_vagyon_bank","timestamp":"2019. október. 10. 08:30","title":"Újabb vádak Borkaiék ellen: állítólag itt tárolták a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]