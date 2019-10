Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c5cc728-712e-420a-b6fb-c64798517a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20191014_technikai_hiba_otp_bank_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c5cc728-712e-420a-b6fb-c64798517a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6431ee-baf1-454c-8bbf-d51097efeea6","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_technikai_hiba_otp_bank_rendszer","timestamp":"2019. október. 14. 16:43","title":"Fennakadás miatt nem működik az OTP rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","shortLead":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","id":"20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d4a01e-b529-40e6-b2d7-12ba669087d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","timestamp":"2019. október. 14. 15:11","title":"Patthelyzet jöhet a csepeli közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is rá akartak venni egy férfit, hogy elnézést kérjen egy meg nem történt megerőszakolás miatt.","shortLead":"Arra is rá akartak venni egy férfit, hogy elnézést kérjen egy meg nem történt megerőszakolás miatt.","id":"20191016_Emberrablassal_vadolnak_egy_szolnoki_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6dc5d-5c8a-401a-90e2-43d22e3dc270","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Emberrablassal_vadolnak_egy_szolnoki_part","timestamp":"2019. október. 16. 11:07","title":"Emberrablással vádolnak egy szolnoki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3842d8bb-1384-423a-ba7f-b3a19e22e821","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért három közgazdász, Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael Kremer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"A globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért három közgazdász, Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael...","id":"20191014_Hogyan_kuzdheto_le_a_szegenyseg_A_Nobeldijasok_a_nyomorban_keresik_a_valaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3842d8bb-1384-423a-ba7f-b3a19e22e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be33f654-c5f8-400f-9565-6cd335ebd6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_Hogyan_kuzdheto_le_a_szegenyseg_A_Nobeldijasok_a_nyomorban_keresik_a_valaszt","timestamp":"2019. október. 14. 15:01","title":"Hogyan küzdhető le a szegénység? A Nobel-díjasok a nyomorban keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de egy horvát realitysztárral együtt ment. ","shortLead":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de...","id":"20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df94d1-2fc8-4915-afe4-8eab686c9566","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","timestamp":"2019. október. 15. 08:39","title":"Horvát valóságshow-sztár állítja, hogy ott volt Borkai adriai buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331831d0-e3cd-44eb-84c6-cfb9c8744e20","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Alig több mint egy évtized alatt gyökeresen megváltoztatták életmódunkat az okostelefonok, amelyek megjelenése nem várt kockázatokkal is járt. Az ujjakban csontbetegséget, a nyakban izomfájdalmakat, a szemekben súlyos sejtromlást eredményezhet a túlzott okostelefon-használat, de a közlekedési balesetekben és a kiberbűnözésben is egyre nagyobb szerepet játszanak kedvenc készülékeink.","shortLead":"Alig több mint egy évtized alatt gyökeresen megváltoztatták életmódunkat az okostelefonok, amelyek megjelenése nem várt...","id":"generali_20191014_Az_okostelefonok_hat_legnagyobb_veszelye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331831d0-e3cd-44eb-84c6-cfb9c8744e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4edb42d-d7d6-42cd-8ee4-367a93c156ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191014_Az_okostelefonok_hat_legnagyobb_veszelye","timestamp":"2019. október. 16. 07:30","title":"Az okostelefonok hat legnagyobb veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","shortLead":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","id":"20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7ea584-85b4-42c3-a991-a944452a086c","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","timestamp":"2019. október. 14. 21:40","title":"Reviczky Gábor amiatt aggódik, hogy kirakják a ferencvárosi önkormányzati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627f1a2-0f16-4181-9bbb-3d22fb59e1fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az UNICEF 20 év óta az először adott ki közleményt a témában.","shortLead":"Az UNICEF 20 év óta az először adott ki közleményt a témában.","id":"20191015_Nem_az_elhizas_hanem_a_rossz_taplalas_veszelyezteti_a_legtobb_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8627f1a2-0f16-4181-9bbb-3d22fb59e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e99fc85-9d99-430d-bf7b-d441ca62edff","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Nem_az_elhizas_hanem_a_rossz_taplalas_veszelyezteti_a_legtobb_gyereket","timestamp":"2019. október. 15. 11:51","title":"Nem az elhízás, hanem a rossz táplálás veszélyezteti a legtöbb gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]