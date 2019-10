Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3bdf258-d06b-4dc7-a5d0-bd92c865b082","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapítvány iskoláiban kötelező a Korán oktatása. Ferencvárosban nyitják meg, jövőre.","shortLead":"Az alapítvány iskoláiban kötelező a Korán oktatása. Ferencvárosban nyitják meg, jövőre.","id":"20191018_24hu_Budapesten_nyit_torok_iskolat_Erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bdf258-d06b-4dc7-a5d0-bd92c865b082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5baa244-9a5e-48ae-a57d-09a29921c600","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_24hu_Budapesten_nyit_torok_iskolat_Erdogan","timestamp":"2019. október. 18. 07:59","title":"24.hu: Budapesten nyit török iskolát Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","id":"20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8020414-0bbb-4c66-81d8-07f2dd6d8112","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","timestamp":"2019. október. 16. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó érem, amit a nemzeti csapat bármelyik korosztályban szerzett. A harmadik hely elméletileg kiváló alapot szolgáltatna ahhoz, hogy a játékosok nagy ívű karriert fussanak be, de ez csak kevés labdarúgónak sikerült, sőt, igazából Gulácsi Péteren kívül senkinek. Megnéztük, hova jutottak a tíz éve bronzérmet szerző játékosok.","shortLead":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó...","id":"20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5122ef1-96bc-4ef5-9d9c-33450a463d94","keywords":null,"link":"/sport/20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","timestamp":"2019. október. 16. 16:40","title":"Tíz éve nyertünk vb-bronzot Egyiptomban – mi lett az U20-as hősökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253dfdf7-7a63-47b8-a5eb-91c77a5ec477","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Április óta tartó elnökségének első komoly válsághelyzetét kell kezelnie Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, aki a helyi nacionalisták szerint kapitulációval felérő kompromisszumokra készül a szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területek látszólagos reintegrációjáért.","shortLead":"Április óta tartó elnökségének első komoly válsághelyzetét kell kezelnie Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, aki...","id":"201942__zelenszkij_beketerve__oligarchak__nacionalistak__mezeshetek_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=253dfdf7-7a63-47b8-a5eb-91c77a5ec477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a8a3a0-c244-4e1d-8aae-043f720e83bd","keywords":null,"link":"/360/201942__zelenszkij_beketerve__oligarchak__nacionalistak__mezeshetek_utan","timestamp":"2019. október. 18. 07:00","title":"Az új ukrán elnök nemcsak sokat beszél, de cselekszik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt támogatása miatt a gyártó nem tervezi javítani azokat.","shortLead":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt...","id":"20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac563adf-e229-472c-88ac-dc86305274b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","timestamp":"2019. október. 17. 08:03","title":"Ha ilyen wifi-routere van otthon, azonnal cserélje le, a gyártó is ezt javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés a hétvégén várható.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés...","id":"20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42df0535-9cd8-4d67-b477-62113d21f225","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","timestamp":"2019. október. 17. 17:17","title":"Vasárnap dőlhet el, mi lesz Szegeden ragadt Fidesz-kampánycsapattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor Ana Brnabics szerb kormányfő leszbikus partnere februárban megszülte a pár mesterséges megtermékenyítéssel fogant fiát, a szerbiai melegközösség úgy vélte, áttörés előtt áll a balkáni ország. Tévedtek.","shortLead":"Amikor Ana Brnabics szerb kormányfő leszbikus partnere februárban megszülte a pár mesterséges megtermékenyítéssel...","id":"20191016_Hiaba_leszbikus_a_kormanyfo_Szerbiaban_akadalyozzak_a_melegek_szulove_valasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966d3eec-dee2-46d4-9990-f697e5cd75cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Hiaba_leszbikus_a_kormanyfo_Szerbiaban_akadalyozzak_a_melegek_szulove_valasat","timestamp":"2019. október. 16. 15:14","title":"Hiába leszbikus a kormányfő, Szerbiában akadályozzák a melegek szülővé válását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]