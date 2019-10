Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","shortLead":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","id":"20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b0dae-43b2-4f26-b420-8f2202334778","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","timestamp":"2019. október. 16. 14:01","title":"Détári Lajost ittas vezetésen érték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bdf258-d06b-4dc7-a5d0-bd92c865b082","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapítvány iskoláiban kötelező a Korán oktatása. 