Osztrák gazdasági elemző: Orbán Viktor lehet az EU titkos vámfegyvere

A vámvita sikere érdekében az EU szükség esetén küldje el nyugodtan Washingtonba tárgyalni a magyar kormányfőt, mert az elnöknél a napi állapotán kívül az is nagyon sokat számít, hogy mennyire találja meg a közös hangot a másikkal – írja a Die Zeitben Gabriel Felbermayr, a bécsi Gazdaságkutató Intézet (WIFO) igazgatója. Ilyen alapon Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is tökéletesen megfelel a célnak, úgyis teljesen mindegy, hogy ki zsebeli be azután az elismerést.

A vámháború atombombája vagy üres fenyegetés az USA nélküli új WTO, amit az EU belengetett? Ursula von der Leyen szerint az EU és a Japánt és az Egyesült Királyságot is soraiban tudó, 12 tagú Transz-csendes-óceáni Partnerség készen áll arra, hogy létrehozzon egy új szervezetet a világkereskedelem szabályozására a működésképtelen WTO helyett. Ez az egész azonban lehet, hogy csak egy blöff, amelyet az Európai Bizottság azért dobott be, mert vészesen közeledik a Trump-féle vámháború július 9-ig tartó tűzszünetének vége.

Felbermayr, aki korábban a kieli Világgazdasági Intézet vezetője volt, örvendetesnek nevezi, hogy Donald Trump amerikai elnök ezúttal nem próbálkozott Európa megosztásával, miután ez irányú kísérlete kudarcba fulladt első elnöksége során. A szakértő ugyanakkor óva inti a kontinenst attól, hogy „piszkos ügyletet” kössön az Egyesült Államokkal, Washington ugyanis megszegi a nemzetközi kereskedelem alapszabályait, amelyek kimondják, hogy ha a tagok megadtak valamilyen előnyt egy másik tagországnak, akkor a kedvezményt az összes tagállam esetében érvényesíteni kell.