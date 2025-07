Kovács Gergely: Korábban azt hittem, 10-20 százalékot loptak a közbeszerzéseken, de tévedtem

„Korábban azt hittem, hogy olyan 10-20 százalékot loptak el. De ebben tévedtem!” – mondta Kovács Gergely XII. kerületi polgármester a közbeszerzésekről a Magyar Narancsnak. Hozzátette: lassan egy év után azt látja, van, ami az előző városvezetéshez képest 40 százalékkal lett olcsóbb, van, ami 60-nal, átlagosan tehát 50 százalékkal olcsóbban jönnek ki a közbeszerzések. Ehhez szerinte nem kell mást tenni, mint normálisan kiírni a pályázatokat, ily módon még ugyanazok a cégek is feleáron végzik a munkát, akiket a fideszes vezetés bízott meg.

Kovács emlékeztet: a közbeszerzési hatóságnak megfeleltek a korábbi megbízások is, így legfeljebb utólag lehetne feltárni törvénytelenségeket, de akkor is a jelenlegi önkormányzatot büntetnék meg. „Azt tudjuk tenni, hogy nyilvánosságra hozzuk az árváltozásokat, meg azt, hogy miért nem volt korábban verseny. Ebből is megérti mindenki, mi zajlott itt korábban” – tette hozzá.

„Nyilván megértem, hogy az emberek nagy része ma már bárkire szavazna, aki le tudja váltani a Fideszt, és ez most nyilván Magyar Péterék pártja. Ez szerintem is valid álláspont. De talán akad 5 százaléknyi választó, akinek meg inkább számítanak, ne adj’ isten, az értékek, meg az elvek is. Ez nálunk mindig egy nagy kérdés” – beszélt a pártelnök a 2026-os választásokról.

Kovács kitért arra is, részben azért „régi passzivisták” töltik majd fel a pártlistát, mert a tavalyi EP-választás elvette a kedvet attól, hogy külsősök szerepeljenek rajta, ezzel kapcsolatban korábban is voltak viták a párton belül. A politikus abban bízik, nekik is nyílhat hely a politikai térben, a Momentum visszalépéséről pedig azt mondta, „Fekete-Győr András ennek a mestere, aki, ha jól emlékszem, egy ideje mindig visszalép”. Szerinte nem olyan nagy baj, hogy alig maradtak pártok Magyarországon, majd odaszúrt a DK-nak, amiért ők még kitartanak.

Az MKKP tehát saját listával indul 2026-ban, ehhez a törvény szerint 71 egyéni választókerületben kell jelöltet állítaniuk. „Persze igyekszünk, hogy a jelöltállítással kevésbé kavarjunk be, de ettől mi még elindulunk. Ha meg egyszer már vannak emberek, akik ránk szavaznának, akkor mi baj lehet?” – tette hozzá. Megjegyezte: Budapesten olyan aranyos a Fidesz támogatottsága, hogy szerinte szinte mindegy, ők külön indulnak-e, a legesélyesebb javára való visszalépésről pedig azt gondolja, az elmúlt választások során kiderült, hogy nem működő stratégia.

Kovács beszélt korábban Magyar Péterrel a jövő évi választásokról, a Tisza Párt elnöke akkor is azt mondta, külön indulnak, és bár Kovács sem volt biztos benne, hogy ők jól járnának, „ha bármilyen formában” közösen indulnának, „ezt a kört is meg kellett tenni”.

A XII. kerület polgármestere attól tart, „a hatalomféltés miatt nem teljesen normális már a miniszterelnök úr”, és nem tudja, mire képes a hatalma megtartásáért. Szerinte benne van a pakliban, hogy a háborúra, külföldi befolyásra hivatkozva egy évvel később tartják a választást, Orbán környékén pedig vannak olyanok, akik félhetnek egy kormányváltástól. „Bár gondolom, már megvan, hogy hova mehetnek majd külföldre, de ezért nem lennék a fideszes gazdasági elit helyében” – mondta Kovács.