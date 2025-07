Ruszin-Szendi luxizásáról mondott véleményt a Kehi-elnök: 4 milliós biliárdasztal, 6,7 milliós szauna, 18 milliós magaságyás

Sem formailag, sem tartalmilag nem jelentés, csupán Gaál Szabolcs Barna elnök fejléces papírra írt, – a fedlapon is feltüntetett jellege szerint – véleménye az a dokumentum, amit a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) tett közzé Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Pártban politikai szerepet vállaló volt vezérkari főnök szolgálati ingatlanáról és annak egyedi igény szerinti berendezéséről, ám

a dokumentumban így is van jónéhány zavarba ejtő, illetve összegszerűségét tekintve nehezen megmagyarázható részlet.

A kormány és a Fidesz-közeli sajtó hónapok óta napirenden tartja a volt vezérkari főnök szolgálati villájának ügyét, mondván: bő egymilliárdot költöttek közpénzből annak idején a Ruszin-Szendi Romulusz igényeire szabott ingatlanra és berendezésére, amire Ruszin-Szendi és a Tisza Párt eddig általában azzal reagált, hogy a tulajdonos és a megrendelő sem a volt vezérkari főnök, és politikai lejáratókampányt emlegettek.

Csakhogy az emailekkel és fényképekkel gazdagon illusztrált Kehi-dokumentum olyan részteleteket tárt fel a villaügyben – amelyben egyébként egy magánszemély és a Mi Hazánk feljelentése nyomán a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya nyomozást folytat –, amely talán további magyarázatot igényelne. Kerestük ez ügyben a Tisza Pártot kérve a sajtóosztály és Ruszin-Szendi reagálását, ha megérkezik, megírjuk.

Részlet a Kehi-anyag fényképmellékletéből a villa belsejéről KEHI

A Kehi-dokumentumból – itt olvasható – kiderülnek a legfontosabb számok: a Dunakeszin található villaépületet a Honvédelmi Minisztérium logisztikai feladatokat ellátó cége, a HM EI Zrt. 235 millió forintért vásárolta, majd újabb 652,5 milliót vittek el az átalakítások, végül további 132,2 millió forintért szereztek vagy építettek be ingóságokat. Míg az átépítés jelentős költségét a jelenlegi információk szerint inkább biztonsági és csak részben kényelmi szempontok indokolták,

az ingóságok esetében a Kehi-irat megállapítja: „a beszerzésekre rendkívül pazarló módon, részben indokolatlanul került sor, ezáltal sérült a közpénzekkel való felelős gazdálkodás alapelve”.

A 18 oldalas „vélemény a beruházás körülményeiről” megnevezésű irat szerint: „A volt vezérkari főnök, illetve felesége a berendezési tárgyak tekintetében olyan igényeket támasztottak a HM EI Zrt. felé, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök körén messze túlmutatnak. Ennek eredményeként számos prémium kategóriás, illetve egyedi gyártású bútor, illetve berendezési eszköz beszerzésére került sor, amelyek a leendő lakók kényelmét szolgálták, hiszen az ingatlan elsősorban nem reprezentációs célokat szolgált.”

Erre példákat is hoz a Kehi-anyag, amely mellékeli az összesen mintegy bruttó 132,2 millió forint értékben beszerzett eszközök hosszú listáját a szaunától a dohányzóasztalon és a matracokon át a televíziókig, de néhány nagyobb tételt külön is kiemeltek. Ezek az alábbiak:

magaságyás – bruttó 18 millió Ft

masszázsmedence – bruttó 7,6 millió Ft

szauna – bruttó 6,7 millió Ft

kemence, elektromos grillsütő és gázgrill – bruttó 6,5 millió Ft

biliárdasztal – bruttó 4 millió Ft

A fenti listáról a magaságyásnak egy jobb autó árával felérő összege alapból nehezen érthető, funkciója talán még nehezebben. Vannak persze olyan tételek, amelyek a szolgálati ingatlan részben reprezentációs funkciójával megmagyarázhatók, például ha (kerti) partit ad a vezérkari főnök más katonai vezetőknek, külföldi vendégeknek, akkor jó, ha kéznél van egy biliárdasztal vagy egy kerti grill – kérdés, ezekből ilyen drága kell-e? Nem beszélve a szaunáról és a masszázsmedencéről, amelyek használata még kötetlenebb szakmai vendégprogramokon is általában ritkának mondható.

Részlet a Kehi-anyag fényképmellékletéből a villa ingóságairól KEHI

Az ingatlant Ruszin-Szendi Romulusz a Kehi-anyag szerint rövid ideig, 2023 januárjától használta 2023 májusáig, amikor is a családjával együtt kiköltözött onnan, mivel közben felmentették a vezérkari főnöki posztról. A jelentés arról nem ír, hogy bármely berendezési tárgyat vagy ingóságot elvitték volna magukkal a kiköltözéskor, és olyasmit sem állapít meg, hogy valamennyit vissza kellene fizetnie Ruszin-Szendinek. Sőt, semmilyen szankcióra vagy további jogi lépésre nem tesz javaslatot a Kehi-elnök.

Nem tudni, hogy azért-e, mert ez volt korábban is a gyakorlat, hogy a szolgálati lakásba a mindenkori vezérkari főnökök lényegében szabad kezet kapva azt rendeltek közpénzen, amit akartak, csak másnál nem hozták ezeket a költéseket nyilvánosságra, vagy esetleg az, hogy – amint a dokumentum inkább kikövetkeztethető – a költések jogszerűek voltak, törvényt konkrétan nem sértettek, legfeljebb erkölcsileg kifogásolhatóak egyes kényelmi tételek vagy azok bekerülési költsége.

Azért csak egyes, mert egy sor berendezési tárgyra, ingóságra nyilvánvalóan szükség van, ilyenek az olyan alapvető bútorok, mint a szék, asztal, ágy, matrac. Nyilvánvalóan kell televízió is egy lakásba, hogy kell-e rögtön öt darab és azok közül a legnagyobbért érdemes-e közel 1,9 millió forintot fizetni, már más kérdés. A 24 ezer forintos turmixgép egyáltalán nem túlzó, ahogy a 65 ezres babzsákfotel, de még a 280 ezres kávéfőző sem elrugaszkodott a mai árak mellett, de a 18, egyenként 340 ezerbe kerülő étkezőszék már lehet az, vagy legalább lehetett volna mennyiségi kedvezményt kérni.

A bútorszéfek is indokolhatók, hiszen bizalmas iratokat vihet haza magával a vezérkari főnök, ezeket pedig el kell zárni. De a több, közel félmilliós puff ára már magyarázatra szorulna, ahogy az 1,8 milliós dohányzóasztalé is, nem beszélve a 4 milliós verseny biliárdasztalról, a 6,7 milliós szaunáról, a 7,6 milliós masszázsmedencéről és a 18 milliós emelt ágyásról. Ráadásul a Kehi-anyag emaileket is tartalmaz Ruszin-Szendi felesége és a HM EI Zrt. egyeztetéséről a berendezési tárgyakról. Ebből kiderül például, hogy a feleség akart okos fürdőszobai tükröket és köntöstárolót a tetőteraszra.

Részlet a Kehi-anyag mellékletéből a levelezésről KEHI

A Kehi egyébként a múlt héten egy másik hasonló, vélemény-dokumentumot is közzétett Ruszin-Szendi Romulusszal összefüggésben, méghozzá egy másik, a kormány(propaganda) által régóta napirenden tartott témában, a volt vezérkari főnök egészségügyi beavatkozásáról, zsírleszívásáról, amit szintén a hivatali idejében végeztek el rajta a Kehi szerint, ám abban az esetben ennek becsült árát, az 1,17 millió forintot a Kehi szerint az extábornoknak be kellene fizetnie, mert jogsértően számolták el közfinanszírozott beavatkozásként. Erre Ruszin-Szendi lejárató kampányt emlegetve reagált.

Nyitóképünkön a villa kívülről. Fotó: Kehi