Kovács Bálint: Miért vezet ennyivel a Fidesz előtt a Tisza Párt?

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij olyan, mint két tojás, derül ki a Fidesz legújabb propagandaplakátjaiból. Sőt, Magyar Péter „a magyar Zelenszkij”! Már amennyiben a kedves olvasó felismeri a gyakran változó ellenségek sorában Magyart, hiszen Orbán továbbra is tartja magát ahhoz az óvodás/rákosista elvéhez, hogy nem szabad kimondani a csúnya gonosz ellenség nevét. Sajnos lejárt a Voks 2025 határideje: a semmilyen valós jelentőséggel nem bíró „szavazás” arról szólt: ugye, hogy mennyire rossz lesz, ha Ukrajna belép az Európai Unióba, de ugye, hogy tényleg mennyire?

Eközben a Tisza Párt népszerűsége folyamatosan emelkedik, és ami még nagyobb szó, egyre többel hagyja le a Fideszt. A két dolog között pedig komoly összefüggés van. (Ha nem is ez az egyetlen ok, de erről később.)

Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy noha a világtörténelem egyik legocsmányabb és legerkölcstelenebb politikai eszköze, a folyamatos gyűlöletkeltés mindenféle ellenség ellen a Fidesznek eddig nagyon is bevált, speciel ez az ukránozás most nem jött be. Persze ne legyünk naivak és indokolatlanul jóhiszeműek: aligha azért maradt el a kormány által várt hatás, mert tömegek ismerték fel, hogy végtelenül undorító egy olyan nép ellen uszítani, amely ellen éppen egy nagyhatalom követ el tömegmészárlást. Pedig kétségtelen tény: a kampány hazaárulás és megbocsáthatatlan, ezt korábban már megírtuk.