Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","shortLead":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","id":"20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f941ab-40c7-4bbf-b254-27efd3eaa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","timestamp":"2019. október. 20. 14:40","title":"Átlagosan másfél hónapnyi túlórája volt egy rendőrnek tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","shortLead":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","id":"20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0e204-614d-4544-b384-847dd7428c5b","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","timestamp":"2019. október. 20. 11:59","title":"Jennifer Lawrence férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek sorozatgyártásával, amelyek nagy hatással lehetnek az ország hadseregére és társadalmára is.","shortLead":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek...","id":"20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc64ce51-6ff9-4a2a-b0fb-f9cc821473cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","timestamp":"2019. október. 21. 05:44","title":"Jöhetnek az okosfegyverek az amerikai hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","shortLead":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","id":"20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fae6dc-cf88-47e2-87b3-8e4a2ffaeb35","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. október. 21. 05:09","title":"Nem tágít a nyár, akár 28 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi Múzeum, az Új Nemzeti Galéria építési engedélyének ügyében jelenleg is folyik egy per.","shortLead":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi...","id":"20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4335d721-df59-4977-bad7-0c6933f1b10d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","timestamp":"2019. október. 21. 09:43","title":"Nem lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472e64f0-f061-4cc6-a0f4-65c204be2908","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kizárólag benzinmotorral szerelt újdonság leginkább az Audi Q8-hoz, illetve a BMW X6-hoz hasonlítható. ","shortLead":"A kizárólag benzinmotorral szerelt újdonság leginkább az Audi Q8-hoz, illetve a BMW X6-hoz hasonlítható. ","id":"20191021_hatalmas_sportdivatterepjarot_leplezett_le_a_vw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472e64f0-f061-4cc6-a0f4-65c204be2908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15abd1f3-b269-4e89-9ea3-350f5f1d1b76","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_hatalmas_sportdivatterepjarot_leplezett_le_a_vw","timestamp":"2019. október. 21. 07:59","title":"Hatalmas sport-divatterepjárót leplezett le a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai Harley-Davidson, amit elárvereznek.\r

\r

","shortLead":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai...","id":"20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e2e2-d3d2-4e52-ba2e-62657e9434e4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","timestamp":"2019. október. 21. 12:36","title":"Ugandai árvaház és iskola épül a Ferenc pápa által aláírt Harley-Davidson árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondolkoznak a probléma megoldásán. ","shortLead":"Gondolkoznak a probléma megoldásán. ","id":"20191020_Veget_vetne_a_jelszavak_megosztasanak_a_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c011110-9aaf-4fe0-bc9b-0800e93b552a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Veget_vetne_a_jelszavak_megosztasanak_a_Netflix","timestamp":"2019. október. 20. 15:10","title":"Véget vetne a jelszavak megosztásának a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]