[{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában marxista”, és valójában mindig is megengedők voltak a kommunizmussal szemben, állítja a történész.","shortLead":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában...","id":"20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f81193-da2f-479d-a29a-e67782913d26","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","timestamp":"2019. október. 29. 09:55","title":"Schmidt Mária szerint a liberalizmus valójában marxizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. 