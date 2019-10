Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","shortLead":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","id":"20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709336eb-07c0-4358-84d9-6acb5be20dd3","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","timestamp":"2019. október. 25. 20:12","title":"Eddig 230 millió forint gyűlt össze az SMA-s Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép hátteret. ","shortLead":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép...","id":"20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc099a0d-3bc4-4e38-bf48-5abbca6935b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","timestamp":"2019. október. 26. 08:45","title":"A Várkertnél bukkant fel egy még nem is kapható BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A másik két nagy hitelminősítőnél jobban áll a magyar adósosztályzat.","shortLead":"A másik két nagy hitelminősítőnél jobban áll a magyar adósosztályzat.","id":"20191025_A_Moodys_megint_ados_maradt_Magyarorszag_felminositesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c8d8e7-8495-4a2a-80eb-dbba00b59357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_A_Moodys_megint_ados_maradt_Magyarorszag_felminositesevel","timestamp":"2019. október. 25. 22:38","title":"A Moody's megint adós maradt Magyarország felminősítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 48 ezer küldeményt küldtek már vissza a Magyar Államkincstárnak. ","shortLead":"Több mint 48 ezer küldeményt küldtek már vissza a Magyar Államkincstárnak. ","id":"20191025_Tobb_mint_400_millio_forintnyi_rezsiutalvanyt_nem_sikerult_kezbesiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6773e1-5e10-406c-a305-d70a9bcd04bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Tobb_mint_400_millio_forintnyi_rezsiutalvanyt_nem_sikerult_kezbesiteni","timestamp":"2019. október. 25. 19:31","title":"Több mint 400 millió forintnyi rezsiutalványt nem sikerült kézbesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd51d03-baa3-40e5-9f04-82c1c1bec8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","timestamp":"2019. október. 26. 17:18","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt tömeges karambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","shortLead":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","id":"20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d3976-c07b-4dba-8736-4dac07f0074b","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","timestamp":"2019. október. 26. 20:57","title":"A New York Times bemutatta, hogyan néznek ki a magyar kórházak, amíg Orbán focira költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok lesz az e-autó. Csak a Tesla és a Volkswagen tervezett gyártási kapacitása elfogyaszthatja a Föld készleteit. Ezért, miközben gőzerővel tökéletesítik a lítiumos energiaforrásokat, egyúttal keresik az alternatívájukat is.","shortLead":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok...","id":"201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad9a515-cc49-4857-bf56-613d9bc0993f","keywords":null,"link":"/360/201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","timestamp":"2019. október. 27. 08:15","title":"Hamarosan elfogyhat a mai akkumulátorok fontos alapanyaga, de van itt pár új ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új ORÖ-elnök személyében is megállapodtak a szervezetek. Farkas Flórián és a Lungo Drom nem tudott átállítani senkit. ","shortLead":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új...","id":"20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbde4c9-02b4-495e-8601-9c0ed154c020","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 25. 17:58","title":"Agócs János lehet az ORÖ új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]