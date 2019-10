Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7349e487-8af1-4934-99ae-7d883fd93ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a kisfiú édesanyja jelentette be a Facebookon","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja jelentette be a Facebookon","id":"20191029_Megkapta_az_eletmento_infuziot_Zente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7349e487-8af1-4934-99ae-7d883fd93ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad030770-af72-4cd6-945f-5dc2d8e073a4","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Megkapta_az_eletmento_infuziot_Zente","timestamp":"2019. október. 29. 10:54","title":"Megkapta az életmentő infúziót Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe vándorolt volna.","shortLead":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe...","id":"20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca838c-83bf-4ec6-9677-e39313b33da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","timestamp":"2019. október. 28. 22:08","title":"Megfejtették, hol született a modern ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy, hogy Karácsony Gergellyel milyen koncertre mennénk. A Duma Aktuál csapata a főpolgármesteri kampányok legmélyebb bugyraiba merült el. ","shortLead":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy...","id":"20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08f66d-6c99-4021-87a8-18fc029bbcab","keywords":null,"link":"/360/20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","timestamp":"2019. október. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Karácsony Gergelyt nem érdemes hazavinni, mert a nagyi úgyis vérfideszes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai katonák mellett egy jól kiképzett kutyának is szerepe volt Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásában. Az amerikai elnök egy fotót már megosztott a négylábú \"tisztről\", a nevét ugyanakkor titkosították.","shortLead":"Az amerikai katonák mellett egy jól kiképzett kutyának is szerepe volt Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásában. Az amerikai...","id":"20191030_donald_trump_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04d6fb-1823-4ebb-9eb8-a1a4590a12eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_donald_trump_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_titkositas","timestamp":"2019. október. 30. 10:36","title":"Miért nem mondja meg Trump a kutya nevét, amelyik segített megölni az ISIS vezetőjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","shortLead":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","id":"20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912dca3e-4e17-4e45-8612-f3b9af4ffac1","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","timestamp":"2019. október. 29. 11:04","title":"343 millióért kínálnak egy eladó lakást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","shortLead":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","id":"20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096dab8b-a571-4f57-941f-0536839aa28e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","timestamp":"2019. október. 29. 08:36","title":"Maradandó fogyatékosságot okozott a gondatlan sofőr a vétlen autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","shortLead":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","id":"20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881b4f6-167f-4c6d-ae17-fb05aca45fcd","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","timestamp":"2019. október. 29. 16:38","title":"Nagyon úgy tűnik, a siker a Mészáros család vérében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]