[{"available":true,"c_guid":"772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2, M1, M0-s autópályán.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2...","id":"20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5bb29-d387-48ff-b7c8-44a9756c8747","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","timestamp":"2019. november. 11. 09:24","title":"HM: Magyar katonák özönlik el az autópályákat szerdán és csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt olasz miniszterelnök fenntartotta magának a hallgatás jogát a szicíliai Palermóban tartott tárgyaláson hétfőn, amelyen az olasz állam és a maffia bűnszervezete kapcsolatairól kérdezték.","shortLead":"A volt olasz miniszterelnök fenntartotta magának a hallgatás jogát a szicíliai Palermóban tartott tárgyaláson hétfőn...","id":"20191111_silvio_berlusconi_maffiaper_olasz_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a3766-0be2-40bb-bde3-7eb64847f412","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_silvio_berlusconi_maffiaper_olasz_allam","timestamp":"2019. november. 11. 19:23","title":"Maffiaperben kérdezték Berlusconit, végig hallgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét az Intelnek.\r

","shortLead":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét...","id":"20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cef3e-a36c-4e33-8550-e6f14a34e239","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Bejelentették a világ legerősebb 16-magos asztali processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd8db2a-b824-4096-beb7-9ebe0318b09a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóban beszélgetés műfaját emelte új szintre a kormányinfókhoz szokott fideszes politikus.","shortLead":"Az autóban beszélgetés műfaját emelte új szintre a kormányinfókhoz szokott fideszes politikus.","id":"20191111_Lazar_Janos_Engem_rendszeresen_leparasztoznak_de_hizelgesnek_veszem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8db2a-b824-4096-beb7-9ebe0318b09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9a504-d3e1-4a4b-9321-43ae5486ba14","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Lazar_Janos_Engem_rendszeresen_leparasztoznak_de_hizelgesnek_veszem","timestamp":"2019. november. 11. 09:42","title":"Lázár János: Engem rendszeresen leparasztoznak, de hízelgésnek veszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","shortLead":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","id":"20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e49a1d-4208-46c5-a1b0-59a25fe156c8","keywords":null,"link":"/sport/20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","timestamp":"2019. november. 11. 09:18","title":"MLS: A Seattle lett a bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet egy nagyobb, 16”-os laptop, amit valójában már előző hónapra vártak.","shortLead":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet...","id":"20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4de2aa-1f86-4f6b-acd8-07bdb29f2e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","timestamp":"2019. november. 12. 11:33","title":"Napokon belül jöhet az Apple új, nagy kijelzős MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]