Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai beszerzések bonyolítására nemrég felállított ügynökség.","shortLead":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai...","id":"20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c60599-8c28-4776-9e14-bd250bedfa19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","timestamp":"2019. november. 26. 06:00","title":"Az állam 30 ezer mobiltelefont vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról...","id":"20191125_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fb8899-1615-498b-ba91-e9d1cfd3312b","keywords":null,"link":"/360/20191125_Radar360","timestamp":"2019. november. 25. 17:30","title":"Radar360: Karácsony nagy üzenete, a drezdai rablók nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is bevontak három forgalmi engedélyt. ","shortLead":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is...","id":"20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8996fd71-1211-4e1a-bfe2-19bffab66b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","timestamp":"2019. november. 26. 09:21","title":"Megint városi autóversenyzőkre vadásztak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint ezzel a helyére került az usánkát formázó miniszobor.","shortLead":"A párt szerint ezzel a helyére került az usánkát formázó miniszobor.","id":"20191125_kolodko_mihaly_miniszobor_usanka_szabadsag_ter_mi_hazank_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5f65f0-c816-4599-9308-d2e9ae2f08e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_kolodko_mihaly_miniszobor_usanka_szabadsag_ter_mi_hazank_mozgalom","timestamp":"2019. november. 25. 19:46","title":"A Dunába dobta az új Kolodko-szobrot a Mi Hazánk politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég körültekintő, veszélyes kártevőket engedhet be a telefonjára.","shortLead":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég...","id":"20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59428e92-8e79-4846-97f3-3b12a71c4507","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","timestamp":"2019. november. 27. 08:03","title":"Szokta nyilvános helyen tölteni a telefonját? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","shortLead":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","id":"201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a51092-0b5c-4541-a31b-9494f23d53ee","keywords":null,"link":"/360/201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","timestamp":"2019. november. 27. 11:00","title":"E-könyvek ide vagy oda, a könyvnyomtatás él és virul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","shortLead":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","id":"20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af662b3-3d99-400f-a4b0-ddd45e895840","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","timestamp":"2019. november. 25. 18:10","title":"Robbanótestet találhattak az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]