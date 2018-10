Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel szembeni erélyesebb fellépést szorgalmazó zárójelentéssel ért véget szombat este a fiatalokról szóló püspöki szinódus a Vatikánban, háromheti tanácskozást követően.","shortLead":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel...","id":"20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db075691-c9eb-4356-9004-8d1b81da31c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","timestamp":"2018. október. 28. 09:51","title":"Nyit a melegek felé a katolikus egyház, de a pedofilügyben felemás eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető szabálysértési törvényt, mint a kaposvári. Így már két beadvány van az Alkotmánybíróság előtt. ","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető...","id":"20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b379-1fbc-4087-81d4-63781df2e40f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","timestamp":"2018. október. 29. 10:44","title":"Újabb bíróság torpedózta meg a hajléktalantörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","shortLead":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","id":"20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2cc9d-9bf8-4e64-b9e7-661a23256a8d","keywords":null,"link":"/elet/20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","timestamp":"2018. október. 29. 19:37","title":"118 éves lett a világ legidősebbnek tartott embere, Julia mama – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi testvérével, valamint élettársával és közös gyermekükkel élt egy kétszintes házban. ","shortLead":"A férfi testvérével, valamint élettársával és közös gyermekükkel élt egy kétszintes házban. ","id":"20181029_Kisgyerekes_csaladapa_akarta_megeroszakolni_az_ultrafutonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5529ee94-e714-4005-ac70-047a3851634f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kisgyerekes_csaladapa_akarta_megeroszakolni_az_ultrafutonot","timestamp":"2018. október. 29. 07:02","title":"Kisgyerekes családapa akarta megerőszakolni az ultrafutónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott, mikor képviselőtársai meghozták döntésüket. ","shortLead":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott...","id":"20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa25e52-7673-4ea7-bf09-b9f1ce234254","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 14:55","title":"Videó: Simonka nem volt túl boldog, hogy kiadta őt az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A webes piac 60 milliárdos bevételre számít novemberben, ennek felét november 23-án akarják behúzni. Soha nem látott tülekedésre lehet majd számítani.","shortLead":"A webes piac 60 milliárdos bevételre számít novemberben, ennek felét november 23-án akarják behúzni. Soha nem látott...","id":"20181029_Jon_a_Fekete_Pentek_igy_tamadnak_majd_a_webaruhazak_es_a_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419c4c3-3684-402e-8c2a-c9dfde209e28","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Jon_a_Fekete_Pentek_igy_tamadnak_majd_a_webaruhazak_es_a_csalok","timestamp":"2018. október. 29. 11:12","title":"Jön a fekete péntek, így támadnak majd a webáruházak és a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg nem erősített hírek szerint a tulajdonos is a gépen volt.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a tulajdonos is a gépen volt.","id":"20181028_Hatalmas_langokkal_egett_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e745707b-8b47-4d5b-b782-73bf88b5a7d4","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Hatalmas_langokkal_egett_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere__video","timestamp":"2018. október. 28. 10:59","title":"Hatalmas lángokkal égett a Leicester City tulajdonosának helikoptere - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"Banos Benjámin","category":"gazdasag","description":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.","shortLead":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése...","id":"20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2998bd7-c950-46c3-a1b0-4aad327aa537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","timestamp":"2018. október. 29. 11:14","title":"Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]