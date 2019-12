Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","shortLead":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","id":"20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a0f21-2033-48b6-88c3-11a01e5382b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","timestamp":"2019. december. 03. 07:58","title":"Mostanra tudott valamit kezdeni a MÁV azzal, hogy tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","shortLead":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","id":"20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534db4a3-7a56-4250-9e6d-e3180902be23","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","timestamp":"2019. december. 02. 07:57","title":"Kósa Lajos bocsánatot kért a nagy vihart kavart beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","shortLead":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","id":"20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd1b95-798d-49c1-a549-d4c27df65ab8","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","timestamp":"2019. december. 01. 21:52","title":"Imádkozó keresztényeket öltek meg Burkina Fasóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","shortLead":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","id":"20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbeb062-ebf1-4050-9845-5d43054ba176","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","timestamp":"2019. december. 02. 10:33","title":"Kínában mostantól csakis arcszkennelés után lehet új mobilt vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról Európába szóló szerződést a jövő év január elsejétől tíz évre.","shortLead":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról...","id":"20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc259f7c-c860-43d6-a733-c0c80fc7cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. december. 03. 19:53","title":"Tíz évre szóló szerződést írt alá a kőolajtranzitról Ukrajna és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0201caf8-d067-4287-94b0-f73dcf4f234b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már szüret után voltak és otthon szárították a füvet, amikor a rendőrök lecsaptak rájuk. Utólag kiderült, hogy a szomszédjuk rájárt az ültetvényre, így ő is várhatja az ítéletet.","shortLead":"Már szüret után voltak és otthon szárították a füvet, amikor a rendőrök lecsaptak rájuk. Utólag kiderült...","id":"20191202_Ket_kecskemeti_ostermelo_apa_es_fia_termesztett_kannabiszt_a_kukoricasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0201caf8-d067-4287-94b0-f73dcf4f234b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3797f1-9ab4-47b7-929c-f890673131ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ket_kecskemeti_ostermelo_apa_es_fia_termesztett_kannabiszt_a_kukoricasban","timestamp":"2019. december. 02. 10:57","title":"Két kecskeméti őstermelő, apa és fia termesztettek kannabiszt a kukoricásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarok fele az egészségtelen életmód miatt hal meg, egy hónapig nem vették észre az alagútásókat, újabb összecsapások Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A magyarok fele az egészségtelen életmód miatt hal meg, egy hónapig nem vették észre az alagútásókat, újabb...","id":"20191202_Radar360_Karacsony_partnerseget_ajanl_es_narancssarga_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d542810f-abc5-4f50-a9ed-5add26097254","keywords":null,"link":"/360/20191202_Radar360_Karacsony_partnerseget_ajanl_es_narancssarga_figyelmeztetes","timestamp":"2019. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Karácsony partnerséget ajánl és narancssárga figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb, ha a motor mihamarabb eléri az ideális működési hőmérsékletét, de nem mindegy, hogy ezt hogyan valósítjuk meg. Adott esetben milliós büntetés is járhat az álló helyzeti melegítésért.","shortLead":"A legjobb, ha a motor mihamarabb eléri az ideális működési hőmérsékletét, de nem mindegy, hogy ezt hogyan valósítjuk...","id":"20191202_tamad_a_tel_indulas_elott_erdemes_melegiteni_az_autonk_motorjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f9b4e0-f833-4cdb-ba2f-adacf6caab60","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_tamad_a_tel_indulas_elott_erdemes_melegiteni_az_autonk_motorjat","timestamp":"2019. december. 02. 13:21","title":"Támad a tél, indulás előtt érdemes melegíteni az autónk motorját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]