[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Eximbank 1,2 milliárd dolláros hitelkeretet hozott létre magyar-japán vállalati együttműködések finanszírozására. A két ország kormánya több pénzügyi megállapodást ír alá Tokióban. Egy japán egyetemen magyar lektorátust hoznak létre. A magyar egyetemeken jelenleg 600 japán tanul, 400-an orvosnak.","shortLead":"A magyar Eximbank 1,2 milliárd dolláros hitelkeretet hozott létre magyar-japán vállalati együttműködések...","id":"20191205_Szijjarto_Peter_400_japan_tanul_orvosnak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec49bd09-4643-478e-ab63-dc6b61ac6e6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Szijjarto_Peter_400_japan_tanul_orvosnak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 05. 14:49","title":"Szijjártó Péter: 400 japán tanul orvosnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","shortLead":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","id":"20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d166a5f-ef92-4534-9dd3-96ec8039f437","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","timestamp":"2019. december. 05. 12:33","title":"A Seveled díszbemutatójáról a kórházba: megszületett Tenki Réka babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","shortLead":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","id":"20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13da3b-e297-4908-80c1-9342bca5bf37","keywords":null,"link":"/elet/20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","timestamp":"2019. december. 05. 13:33","title":"Medvét vettek videóra az Aggteleki Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,2 százalékos GDP-növekedést ért el a harmadik negyedévben az euróövezet, a teljes Európai Unió GDP-je 0,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez viszonyítva. Magyarország Lengyelország után a második legnagyobb negyedéves növekedést produkálta az Európai Unióban.","shortLead":"0,2 százalékos GDP-növekedést ért el a harmadik negyedévben az euróövezet, a teljes Európai Unió GDP-je 0,3 százalékkal...","id":"20191205_Csak_a_lengyel_gazdasag_tudott_raverni_a_magyarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e384862-b2ae-49eb-aaf5-b99ea65d1894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Csak_a_lengyel_gazdasag_tudott_raverni_a_magyarra","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Csak a lengyel gazdaság tudott ráverni a magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt egy szinten túl az sem számít, mennyi pénzt fordít az állam az iskolákra.","shortLead":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt...","id":"20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34060-5999-4584-a513-f2d424b5f26f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","timestamp":"2019. december. 05. 10:46","title":"Nem feltétlenül sok tanulás és sok pénz kell a jó iskolai eredményekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","shortLead":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","id":"20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bc0a19-015c-40df-8844-141571efebbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","timestamp":"2019. december. 05. 11:21","title":"Új luxusváltozat jön a Ford Focusból, és érkezik a hibrid is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","id":"20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fc77d4-1291-4daa-817a-01aaac1a439c","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","timestamp":"2019. december. 07. 08:35","title":"A 10. legnépszerűbb név lett a Mohamed az amerikai újszülötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b40977-81d4-4a23-bab4-907302c05b29","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Kézjegy és törődés – Nemes Csaba társadalmi művészete Dunaújvárosban / A mágus „valósága” – Olafur Eliasson Londonban / Mintázatok és diskurzusok – amerikai festők a Ludwig Múzeumban / Bercsényi fotósezred – magyar fényképészek Franciaországban / A nagy könyvlopás – hidegháborús emlékek Szentendrén / Kozmosz magánhasználatra – Kiki Smith Párizsban / A hatalom nélküliek hatalma – politikai művészet a pozsonyi Kunsthalléban","shortLead":"Kézjegy és törődés – Nemes Csaba társadalmi művészete Dunaújvárosban / A mágus „valósága” – Olafur Eliasson Londonban...","id":"20191206_Megjelent_a_Muerto_2019_teli_duplaszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98b40977-81d4-4a23-bab4-907302c05b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d06b8-0ddb-48db-9bf7-cab65798147c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191206_Megjelent_a_Muerto_2019_teli_duplaszama","timestamp":"2019. december. 06. 15:03","title":"Megjelent a Műértő 2019 téli duplaszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]