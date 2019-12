Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017. január 1-je óta.","shortLead":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017...","id":"20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd8ffe-3c41-4ff9-9469-6b5820311204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","timestamp":"2019. december. 10. 06:30","title":"Ismerős nevek: végigböngésztük a kispesti önkormányzat szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának alaposan megnőne a hatásköre.","shortLead":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának...","id":"20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad982e49-fa35-4b66-b72b-2e9c3a87efb0","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","timestamp":"2019. december. 09. 09:26","title":"Szinte totális kormányzati kontroll alá kerülne a kulturális ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddigi két adósáv mellett egy harmadikat vezettek be a Somogy megyei településen.","shortLead":"Az eddigi két adósáv mellett egy harmadikat vezettek be a Somogy megyei településen.","id":"20191209_siofok_luxusingatlan_adoemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf013e52-e46d-42c4-a1b4-2c74d0ad5b16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_siofok_luxusingatlan_adoemeles","timestamp":"2019. december. 09. 14:50","title":"Siófokon több adót kell fizetni a Balaton-parti luxuslakások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl megfizetett számlák értékének aránya 52, a három hónapon túl megfizetetteké pedig 60 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl...","id":"20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a774d3-13a4-4e13-87f5-ff13f1b6327f","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","timestamp":"2019. december. 09. 12:07","title":"A számlák 30 százalékát nem fizetik ki a cégek határidőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f487c2f-ea3f-4c71-a5ec-c15e152c459c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shelby meghozta a döntést, gyártásba küldi a nemrégiben még csak koncepcióként bemutatott erőgépet.","shortLead":"A Shelby meghozta a döntést, gyártásba küldi a nemrégiben még csak koncepcióként bemutatott erőgépet.","id":"20191210_politikailag_abszolut_nem_korrekt_ez_a_770_loeros_ford_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f487c2f-ea3f-4c71-a5ec-c15e152c459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fed4a1-aceb-42bb-b7ad-3090ba5f0f83","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_politikailag_abszolut_nem_korrekt_ez_a_770_loeros_ford_pickup","timestamp":"2019. december. 10. 06:41","title":"Politikailag abszolút nem korrekt ez a 770 lóerős új Ford pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","shortLead":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","id":"20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bd41c2-5299-473e-9e19-a279bd5157da","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 14:05","title":"Továbbra is teljes a káosz Párizsban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétfőn a korrupcióellenes világnap alkalmából az Európai Bizottság közzétette annak az Eurobarométer-felmérésnek az eredményét, amely azt vizsgálta, hogyan viszonyulnak a vállalkozások a korrupcióhoz az EU-ban.","shortLead":"Hétfőn a korrupcióellenes világnap alkalmából az Európai Bizottság közzétette annak az Eurobarométer-felmérésnek...","id":"20191209_magyar_vallalkozasok_korrupcio_eurobarometer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44650bb-d1af-4086-be94-56528664ce21","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_magyar_vallalkozasok_korrupcio_eurobarometer","timestamp":"2019. december. 09. 19:13","title":"A magyar vállalkozások négyötöde tartja komoly problémának a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a960ba67-3196-4904-b7f0-310acfe525de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Magyar válogatott viszont biztosan nem lesz Stopira, mert a szülőföldje nemzeti csapatában már játszott.","shortLead":"Magyar válogatott viszont biztosan nem lesz Stopira, mert a szülőföldje nemzeti csapatában már játszott.","id":"20191209_Magyar_allampolgarsagot_kapott_a_Mol_Fehervar_zoldfoki_szigeteki_hatvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a960ba67-3196-4904-b7f0-310acfe525de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5a6eb6-16d0-41d4-96e3-7e51862a7297","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Magyar_allampolgarsagot_kapott_a_Mol_Fehervar_zoldfoki_szigeteki_hatvedje","timestamp":"2019. december. 09. 11:18","title":"Magyar állampolgárságot kapott a Fehérvár zöld-foki szigeteki hátvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]