Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra, hogy átadjuk magunkat a kedvenc könyveinknek. Azoknak, amelyeket nem lehet rohanva, a villamoson olvasni. Amelyekhez nyugalom, csend, egy kis egyedüllét és egy jó meleg takaró kell. Azoknak, amelyeket valamiért újra és újra előveszünk, mert szeretjük, amivé leszünk általunk, hogy elvarázsolnak, hogy felkészítenek az új évre, hogy kiszakítanak minket mindabból, amiből már nagyon elegünk van december végére. A hvg.hu Élet + Stílus rovatának bekuckózásra kiváló, nagyon szubjektív könyvajánlóját adjuk ajándékba olvasóinknak. ","shortLead":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra...","id":"20191226_bekuckozos_konyvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104493d2-79ee-44c3-be8a-10316acdaf29","keywords":null,"link":"/elet/20191226_bekuckozos_konyvek","timestamp":"2019. december. 26. 20:00","title":"Így tanultunk meg elszakadni a feladatainktól, megfeledkezni az időről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai Zsolt szexbotránya. Mészáros Lőrinc világszinten is feltűnővé vált, egykori jobbkeze, Jászai Gellért pedig úgy érezheti magát, mint aki matchboxot kapott luxusautó helyett karácsonyra. Rogán-Gaál Cecília még a nyertesek között van, de hamarosan kiderül, Gaál Cecíliaként is jut-e neki hely azon az oldalon, ahol a pénzt osztják. Lássuk az idei év öt nyertesét és vesztesét.","shortLead":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai...","id":"20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe5d49-e602-4c58-825f-7b43e5cbe691","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","timestamp":"2019. december. 26. 07:00","title":"Gyurcsány felemelkedésétől Borkai bukásáig – az év győztesei és vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvalósult az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik álma: rövid időre az országa teljes online hálózata lecsatlakozott a globális internetről.","shortLead":"Megvalósult az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik álma: rövid időre az országa teljes online hálózata lecsatlakozott...","id":"20191225_vlagyimir_putyin_internet_oroszorszag_runet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f224ee7-40c8-4d35-a3c2-f57a19753a20","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_vlagyimir_putyin_internet_oroszorszag_runet","timestamp":"2019. december. 25. 13:03","title":"Putyinék leválasztották egész Oroszországot a globális internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680ff3fb-7594-4ab9-9659-22ed9a2ba13f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százhektáros terület égett Valparaísóban, legalább 150 épület pusztult el, ezrek maradtak áram nélkül.

","shortLead":"Százhektáros terület égett Valparaísóban, legalább 150 épület pusztult el, ezrek maradtak áram nélkül.

","id":"20191225_Tobb_mint_szaz_focipalyanyi_terulet_langolt_egy_chilei_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=680ff3fb-7594-4ab9-9659-22ed9a2ba13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba770a-b56c-4e8b-9d18-b4cb03d7c922","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Tobb_mint_szaz_focipalyanyi_terulet_langolt_egy_chilei_varosban","timestamp":"2019. december. 25. 22:00","title":"Több, mint száz focipályányi terület lángolt egy chilei városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","shortLead":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","id":"20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f4b280-3877-4c91-abef-f884751d2bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","timestamp":"2019. december. 27. 06:41","title":"Látta már a kidőlt gigantikus fát, amin egy autóút vezet át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon persze nincsenek oligarchák, de valahogy néhány, jórészt Orbán Viktorhoz közeli vállalkozó mesés vagyonra tett szert, mióta Orbán Viktor a miniszterelnök. Tiborcz István állami hitelt kapott decemberben, Mészáros Lőrinctől pedig az állam átveszi a ramaty erőművét.","shortLead":"Magyarországon persze nincsenek oligarchák, de valahogy néhány, jórészt Orbán Viktorhoz közeli vállalkozó mesés...","id":"20191227_A_Jezuska_bokezu_ajandekokkal_lepte_meg_a_NER_oligarchait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237de007-8b3e-46d2-9ce1-f50c0b131952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_Jezuska_bokezu_ajandekokkal_lepte_meg_a_NER_oligarchait","timestamp":"2019. december. 27. 07:00","title":"A „Jézuska” bőséges ajándékkal lepte meg a NER oligarcháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad az erős szél.","shortLead":"Marad az erős szél.","id":"20191227_Nehany_hozapor_bekoszon_a_hetvegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4cd6b0-69ec-4075-b3df-47f9b8ccd726","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Nehany_hozapor_bekoszon_a_hetvegere","timestamp":"2019. december. 27. 10:48","title":"Néhány hózápor beköszön a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]