Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","shortLead":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","id":"20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38582e-ebbc-4872-bd71-77fdcfba8dce","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","timestamp":"2019. december. 25. 21:13","title":"Boldog karácsonyt: valaki megütötte a főnyereményt a hetes lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott a filmkölcsönzésbe, de a tékákat végül elsöpörte az internet. Volt egyszer egy téka – befejező rész.","shortLead":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott...","id":"20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a254cf-5857-4af8-a86f-ff7445aad6c0","keywords":null,"link":"/360/20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Gyerekeimnek úgy mesélném, hogy a téka volt a mechanikus Youtube\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát megemelik, és 2021-től lesznek igazi Frontex-egységek.

","shortLead":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát...","id":"20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497265d-afce-48c7-a0f7-a83046ab0ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","timestamp":"2019. december. 25. 19:35","title":"A Frontex vezetője szerint történelmi változás az igazi EU-s határvédők megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak a tatabányai tónál fosztogattak, hanem 3 másik megyében is garázdálkodtak.","shortLead":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak...","id":"20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63540a68-21e9-4d5f-bfe6-4b6c01f396e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","timestamp":"2019. december. 26. 20:35","title":"Négy hónap alatt 54-szer loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg szén-monoxid-mérgezés miatt halt meg a díjnyertes orosz zongoraművész Budapesten - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki Híradójában.","shortLead":"Valószínűleg szén-monoxid-mérgezés miatt halt meg a díjnyertes orosz zongoraművész Budapesten - hangzott el az M1...","id":"20191226_Szenmonoxidmergezes_okozhatta_az_orosz_zongoramuvesz_halalat_az_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422c1fec-b2a3-43de-beed-75a445969f17","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Szenmonoxidmergezes_okozhatta_az_orosz_zongoramuvesz_halalat_az_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 26. 12:20","title":"Szén-monoxid-mérgezés okozhatta az orosz zongoraművész halálát az újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlépte a 16 milliót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma.","shortLead":"Átlépte a 16 milliót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma.","id":"20191227_Soha_ennyi_utas_nem_fordult_meg_meg_a_ferihegyi_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5070d3d4-d2e5-4bc1-90e3-0b8e52821465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_Soha_ennyi_utas_nem_fordult_meg_meg_a_ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2019. december. 27. 12:25","title":"Soha ennyi utas nem fordult még meg a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be csütörtökön Recep Tayyip Erdogan török elnök, hangsúlyozva, hogy a támogatást a tripoli székhelyű nemzetközileg elismert líbiai egységkormány kérte.","shortLead":"A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be csütörtökön Recep Tayyip...","id":"20191226_Erdogan_Ankara_januarban_dont_torok_csapatok_Libiaba_kuldeserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68db159e-bef6-4e35-8bf0-6215e879295e","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Erdogan_Ankara_januarban_dont_torok_csapatok_Libiaba_kuldeserol","timestamp":"2019. december. 26. 21:18","title":"Erdogan: Ankara januárban dönt török csapatok Líbiába küldéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c65987-a222-44cd-a949-613ff6848d1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United saját stadionjában 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedot az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának csütörtöki játéknapján.\r

\r

","shortLead":"A Manchester United saját stadionjában 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedot az angol labdarúgó-bajnokság 19...","id":"20191226_Negy_golt_szerzett_a_Manchester_United","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c65987-a222-44cd-a949-613ff6848d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c077a-ca39-4cff-83c7-190ac8fa7f44","keywords":null,"link":"/sport/20191226_Negy_golt_szerzett_a_Manchester_United","timestamp":"2019. december. 26. 21:15","title":"Négy gólt szerzett a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]