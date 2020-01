Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A pletykák szerint 2020 februárjától mindenki számára elérhetővé válik a Snapchaten a Bitmoji TV, amelynek meséiben maga a felhasználó és ismerősei játsszák majd a főszerepet.

A csatorna által sugárzott Reszkessetek, betörők! első és második része is tarolt az ünnepek alatt.

Tíz százalék fölött nőtt az átlagkereset, pörgött a kiskereskedelem és a lakáspiac. A magyar háztartások uniós összehasonlításban viszont még mindig szegények, és nagyok az egyenlőtlenségek. Az állam még mindig kövér, és sokat költ sportra.

Alkoholos fertőtlenítőszerrel mosták le a beteget műtét előtt, ami kigyulladt az orvos elektromos szikéjétől.

A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.

Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.

Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai szexvideójáról és Harry Potterről is beszélt. A magyar háztartások uniós összehasonlításban viszont még mindig szegények, és nagyok az egyenlőtlenségek. Az állam még mindig kövér, és sokat költ sportra.","shortLead":"Tíz százalék fölött nőtt az átlagkereset, pörgött a kiskereskedelem és a lakáspiac. A magyar háztartások uniós...","id":"20191231_Igy_eltunk_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab03c51-6109-4189-a245-14dd1847af80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b53222-2173-4285-b897-677fc026a715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Igy_eltunk_2019ben","timestamp":"2019. december. 31. 11:00","title":"Van egy kövér államunk, amelyik szereti a focit: így éltünk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alkoholos fertőtlenítőszerrel mosták le a beteget műtét előtt, ami kigyulladt az orvos elektromos szikéjétől.","shortLead":"Alkoholos fertőtlenítőszerrel mosták le a beteget műtét előtt, ami kigyulladt az orvos elektromos szikéjétől.","id":"20191230_Vizsgalat_indul_Romaniaban_a_mutoasztalon_langra_lobbant_beteg_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ae08b7-5882-48f4-91bf-c6784cab66b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Vizsgalat_indul_Romaniaban_a_mutoasztalon_langra_lobbant_beteg_ugyeben","timestamp":"2019. december. 30. 15:46","title":"Vizsgálat indul Romániában egy műtőasztalon lángra lobbant beteg ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","id":"20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e751-5e0c-43ad-8314-f055190cb9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","timestamp":"2020. január. 01. 01:06","title":"Áder: Nem a természetet, hanem a saját természetünket kell legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","shortLead":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","id":"20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace6ced-1e88-4ae7-a862-df7d462656c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","timestamp":"2019. december. 30. 20:20","title":"Életében először talált ajándékot a karácsonyfa alatt a 11 éves jakabszállási kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","id":"20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dfc436-b978-464c-9fa4-3e3b142bfc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","timestamp":"2019. december. 30. 19:25","title":"Napos, száraz idővel köszön be 2020, hóra jó ideig nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai szexvideójáról és Harry Potterről is beszélt.","shortLead":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai...","id":"20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa0868-769e-4774-9bd3-c50d9e862341","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. december. 31. 18:10","title":"Gulyás Gergely: Orbán Viktornál jobban senki nem ismeri a néplelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]